2封裝廠落腳嘉義+傳引CoWoS技術赴日！台積電股價飆漲14元至764元
行政院副院長鄭文燦今（18）日宣布，台積電將在嘉義科學園區設廠2座先進封裝廠（CoWoS），目前相關環評、水電設施都已確認完畢，預計今年開始動工。台積電股價開高走高，終場大漲14元至764元，漲幅達1.87%，台積電設備股也一同慶賀。在權值王股價帶動下，台北股市終場上漲197點，收在今日最高點19879點，漲幅1%，成交金額今台幣4201億元。
記者鄭妤安／台北報導
台積電有意在台持續擴廠、加碼投資，傳將在嘉義科學園區蓋CoWoS先進封裝廠，台積電一如以往不評論，但行政院今日上午證實這項消息。據了解，行政院將會撥出6座新廠用地給台積電，總投資額逾5000億元，預計今年會先興建2座。
台積電今日股價終場大漲14元至764元，漲幅達1.87%。台積電設備股也拉炮慶祝，易發、三聯、弘塑、志聖、漢唐飆上漲停板，其他如翔名、欣興、辛耘、中砂、萬潤、旺矽漲3到9%以上。在台積電領軍帶動下，台北股市終場上漲197點，收在今日最高點19879點，漲幅1%，成交金額今台幣4201億元。
由於AI晶片和高效能運算（HPC）晶片需求旺盛，帶動CoWoS先進封裝，台積電自去年7月就開始積極擴充CoWoS產能，12月台積電CoWoS月產能增加到1.4萬至1.5萬片，市場預估今年第4季可大幅擴充到3.3萬至3.5萬片。若台積電嘉義蓋CoWoS先進封裝廠計畫，今年底先興建2座，預計月產能將增加到3.3萬到3.5萬片。
目前台積電所有CoWoS產能都在台灣，不過根據外媒消息人士透露，台積電考慮將CoWoS封裝技術引入日，此舉將為日本半導體產業增添動力。