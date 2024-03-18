特企／2024台新黑狗卡再升級！新增酷澎電商及6大訂房網

此次權益升級，台新@GoGo卡原有的四大行動支付、五大網購等回饋通路仍維持不變，加上在後疫情時代，民眾的旅遊需求逐漸回升，因此次權益升級，更加入了旅遊訂房平台的優惠權益，達到更全面的消費優惠。
精選通路將涵蓋：
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- 行動支付：LINE Pay、全支付、全盈+Pay、台新Pay
- 網購電商：蝦皮、momo、PChome、Yahoo、Amazon、本次新增“酷澎電商”
- 旅遊訂房：Agoda、Trip.com、Hotels.com、Airbnb、Booking.com、Expedia
此外，本次消費回饋改為台新Point。台新Point1點=1元，除擁有等同現金回饋的折抵消費功能外，還可透過Richart Life APP自由選擇兌換他牌點數如全家、HAPPY GO、Hami Point等多元其他品牌點數，另有近2萬種品牌商品及電子票券可兌換，例如全家、新光三越、麥當勞、王品等，透過Richart Life App就可用88點換價值131元的麥當勞餐券，創造1點相當於1.49元的價值；另外，喜歡航空哩程的話可以將點數換成長榮、華航、亞洲萬里通里程，點數再也不用擔心放到過期囉！加上Richart Life APP還會不定期舉辦「一點抽好禮」活動，讓民眾體驗多元、透明與更有感的累兌體驗。
今年「台新@GoGo卡」的權益升級將於今年6月結帳帳單起適用，讓卡友們在夏季購物和出國旅行時能夠享受更多的回饋和優惠。
謹慎理財 信用至上
差別循環信用利率：一般消費及預借現金為6.75%~15%，依電腦評等而定，循環利率之基準日為104年09月01日。預借現金手續費：預借現金金額*3%,不足NT$100以NT$100計算。單筆消費分期各期分期利率換算總費用年百分率為0-12%。