韓韶禧被罵當小三「過得非常辛苦」 公司保護藝人開戰網友告到底
韓星韓韶禧跟柳俊烈、惠利的三角故事越演越烈，韓韶禧被網友批評「沒禮貌」，甚至無故被貼上「小三」、「換乘戀愛」等標籤，她變得無心約會，即使待在柳俊烈旁邊，眼裡只有網友的評論與反應，今（18）日韓韶禧的公司「9ato娛樂」表示，將提告惡意誹謗的網友。而韓韶禧將於今晚從夏威夷搭機返韓，屆時機場勢必上演媒體搶拍、採訪追逐戰。
記者陳雅蘭／綜合報導
媒體《Dispatch》替韓韶禧洗白「小三」冤名，指出柳俊烈跟前女友惠利的感情，早在2023年6月前生變，柳俊烈6月也沒出席惠利的生日派對，2人只是拖到11月才官宣分手，11月之前他們亦都沒見面；韓韶禧跟柳俊烈是在11月之後彼此產生好感，今年初交往，「他們的愛情雖然沒有錯，卻不得不像活得像『罪人』一樣在意他人的反應」。
韓韶禧對於被冠上罵名，終於忍無可忍，她經紀公司「9ato娛樂」表示：「韓韶禧因為是演員，所以很感謝大眾對她的關心，也一直在努力回報大家的愛與支持，但在當一個演員之前，作為一個人，對於毫無分寸的惡意留言，她其實過得非常辛苦，公司不論惡性內容的輕重，將對所有損害藝人名譽行為的散布者進行強硬應對。」他們保證將盡最大努力保護藝人，不再受到任何惡意攻擊。
回到事情的開端，韓韶禧跟柳俊烈情人節（3／14）當天在夏威夷被路人目擊互動曖昧，惠利看到新聞後表示「真有趣」，令外屆猜測「柳俊烈劈腿」、「韓韶禧是小三」，韓韶禧發文反擊惠利，否認「換乘戀愛」並無介入柳俊烈跟惠利之間；韓韶禧跟柳俊烈也在事發後官宣認愛，韓韶禧也對於攻擊惠利、揭露柳俊烈跟惠利的分手時間點等發言道歉；惠利方面則不願對此事做出回應；目前柳俊烈已返韓，韓韶禧將於今晚獨自回到首爾，屆時一舉一動備受關注。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道