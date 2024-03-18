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貝嫂情人節骨折重傷！單腳踩3萬高跟鞋「拄拐杖跑趴」驚艷時裝周

▲貝嫂維多利亞連骨折都不忘現身巴黎時尚週，一身穿搭再度掀起熱議。（圖／貝嫂維多利亞IG）
▲貝嫂維多利亞連骨折都不忘現身巴黎時尚週，一身穿搭再度掀起熱議。（圖／貝嫂維多利亞IG）

記者吳昕蓓／綜合報導

「足球金童」貝克漢（David Beckham）和老婆維多利亞（Victoria Beckham）結婚27年，儘管一度爆出婚姻危機，仍是外界眼中的神仙眷侶。先前維多利亞摔傷骨折，照樣撐著拐杖到處跑，甚至為了自己的同名時尚品牌，穿著價值3萬元的高跟鞋現身巴黎時裝周，愛美精神令網友看傻了眼。

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▲貝克漢（左）曾被爆出偷吃女助理，貝嫂認了當時是人生最困難時刻，也承認因此恨過丈夫。（圖／美聯社／達志影像）
▲「足球金童」貝克漢（左）和老婆維多利亞（右）結婚27年，儘管一度爆出婚姻危機，仍是外界眼中的神仙眷侶。（圖／美聯社／達志影像）
「貝嫂」維多利亞2月14日情人節在健身過程中受傷，腳部骨折只能以拐杖來輔助行動，但行動力超強的她還是跟著貝克漢到處吃美食，絲毫不影響日常生活，儘管行動不便，但仍看起來十分淡定，不僅如此，她更直接現身巴黎時裝周。

▲貝嫂（左）出席巴黎時尚週，還腳踩著3萬多的高跟鞋。
▲貝嫂（左）出席巴黎時尚週，還腳踩著3萬多的高跟鞋。（圖／美聯社／達志影像）
維多利亞當天一身黑現身，以黑色大衣搭配緊身黑褲，戴上墨鏡看起來依舊時尚感十足，儘管一隻腿受傷需要固定，但她的另一隻腳仍踩著要價900英鎊（約3萬7000元台幣）的高跟鞋，強大氣場令人詫異，然而也有網友發現，維多利亞的腿細到跟竹竿一樣，希望她能夠好好休養．

事實上，Netflix先前才上線了紀錄片《BECKHAM》，維多利亞在片中大談和貝克漢一路走來的血淚史，更包括當年貝克漢出軌的事蹟，然而夫妻倆的婚姻關係修復後，卻比過去更甜蜜，維多利亞展現了自己的強大理性，也因此讓她圈粉無數。

▲貝克漢全力支持貝嫂的時尚品牌。
▲貝克漢全力支持貝嫂的時尚品牌。（圖／貝嫂IG）
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