擋藍營國會改革8案嗆復議　徐巧芯：51綠委「在地上打滾也沒用」

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「在國會說謊沒有刑責嗎？」她說，國民黨提出的國會改革是立法院對行政院很多質疑時，行政院相對應需要負上的責任，這是國民黨提出國會改革的初衷，在野黨及全民對國會改革的殷殷期盼。
徐巧芯表示，像今天在社會福利及衛生環境委員會這樣的鬧劇，當民進黨想用復議等各種手段繼續發生都是很有可能的，包括復議、杯葛或鬧事，甚至「在地上打滾」，「各式各樣的手段他們可能都會使出來」，但最重要的是，民進黨沒有辦法不聽到社會大眾的民意，「當在野立委共同對國家改革有期待的時候，就算民進黨51席都在地上打滾也沒有用」，民進黨接下來會受到很大民意的檢視和壓力，不是民進黨今天提復議就會成功、鬧事就有糖吃的。
國民黨立委李彥秀也批評，民進黨過去在野時就提出過國會改革，但柯建銘現在提出要先開公聽會，否則就要提復議，這是柯建銘的算計，想利用這些策略拖延國會改革，這就是民進黨執政最大的傲慢。
國民黨立法院黨團書記長洪孟楷表示，民進黨團速度比別人慢，跟不上節奏，無法回應民意，還要其他人等，還打算要對國會改革相關法案全部提復議，國民黨團也都有沙盤推演，如果民進黨團執意如此，也不一定可以得分，反而讓人看出民進黨團的國會改革是玩假的，只想拖延時間。
洪孟楷強調，民進黨團自知理虧，拿不出自己的國會改革版本，就想要用「翻桌」的方式破壞整個局，這絕對不是執政黨該有的態度。國民黨團就是兵來將擋，水來土掩，國會改革是全民高度重視的議題，也是制衡行政權的第一步，拒絕一黨獨大，絕對會持續推動，盼執政黨莫再頑固抵抗。