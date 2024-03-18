7-11聯手可不可手搖！開賣「胭脂紅茶珍珠歐蕾」 特大杯寄杯55元
在街頭巷尾密度極高的7-11，成功打造超商現煮咖啡消費習慣後，近年又積極搶攻手搖市場，化身「24H手搖店」的企圖強烈。鎖定年輕族群，這次找來可不可熟成紅茶合作，聯名監製開發「冰胭脂紅茶珍珠歐蕾」，並祭出線上寄杯2杯110元優惠。
記者黃韻文／綜合報導
台灣人愛喝珍珠奶茶，幾乎是每間手搖飲料店的必備人氣單品，7-ELEVEN在去年3月推出「CITY PEARL珍珠奶茶」，帶動珍珠系飲品去年銷量成長5成。在珍珠奶茶周年慶之際，7-ELEVEN再與可不可熟成紅茶專賣店合作，在3月20日至4月2日限時開賣「冰胭脂紅茶珍珠歐蕾」，並搭配城市杯與櫻花杯，希望再創一波強強聯手換粉效益。
7-ELEVEN表示，「冰胭脂紅茶珍珠歐蕾」（特大杯22oz）3月20日起將在全台超過6900家門市上市，原價75元、嘗鮮價69元。APP線上寄杯「OPENPOINT行動隨時取」同步發動優惠，3月20日至3月29日新品推廣活動，期間購買2杯110元，換算下來單杯是55元，每日限量2500組，限4月15日前兌換完畢。
全家則是超商首見的泰式現調飲品，3月20日起開賣「泰式綠奶茶」，至4月16日前享嘗鮮價49元（原價55元），活動期間買私品茶任一品項，還能獲得吉伊卡哇限量聯名杯款，共有2款杯身。此外，Let’s Café方面則同步開賣「泰式厚椰拿鐵」，每杯85元，會員在4月2日前享69元特價；以及另一款新品「泰式厚椰可可」，活動期間會員價79元。