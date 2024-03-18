中職熱身賽票房超熱！大巨蛋加持 進場人數、場均4911人皆創新高
中華職棒上周開始官辦熱身賽賽事，目前已經進行了11場，根據中職聯盟統計，今年目前為止因為有「大巨蛋」加持，進場人數高達54022人、場均4911人，已經是創下新高，加上就算扣掉大巨蛋兩場賽事，也有17794位球迷進場、場均1977人，比起前一年增加44.73%，可以說明，中職經過疫情，加上大巨蛋、經典賽效應，「棒球迷」真的回來了。
記者吳政紘/綜合報導
大巨蛋這兩場熱身賽都是由人氣球隊組合開場，中信兄弟打了兩場外，第一場「龍象大戰」共有19898人進場，過去中職熱身賽從未有這樣火熱的成績。
第二天中信兄弟再戰富邦悍將，也有球迷16330位球迷到場，兩天合計3.6萬位球迷到場觀戰，讓中職聯盟、中信兄弟、富邦悍將、味全龍隊等對於開季都充滿信心。
根據中職統計，今年熱身賽如扣除兩場大巨蛋人數，進場總人數為17794人、場均1977人。2023年熱身賽前11場賽事總進場人數為15027人、場均1366人，因此2024年熱身賽（扣除大巨蛋）首週場均較2023成長44.73%。
2022年熱身賽中職數據為熱身賽20場，共吸引23433人、場均1171人，2013年的熱身賽場均進場人數為1141人，今年進場人數確定創下新高，場均人數也很有機會。