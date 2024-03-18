負利率要結束了？高盛預估日本「明天就升息」 早於先前預測
日本央行即將在明（19)日召開利率決策會議，隨著多個工會在「春鬥」薪資談判取得好成果，高盛集團（Goldman Sachs）經濟學家預估，日銀（BOJ、日本央行）已經準備好推動利率政策正常化，相信會在19日宣布結束負利率，進行2007年以來的首次升息。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合《彭博社》等媒體報導，高盛日本高級經濟學家太田知宏表示，「春鬥」工資談判的薪資漲幅高於預期，以及隨後日銀沒有反駁任何結束負利率的報導，「這些發展意味著日銀很可能不再需要更多的數據支持政策調整，也不再需要等待4月的季度經濟展望報告來證明政策調整的合理性」。
儘管綜合市場分析，大多預期日銀4月才會進行升息，但愈來愈多投行分析師、經濟學者認為，在確認薪資上升幅度創逾30年高位，日本有條件3月就加息，結束負利率。
太田知宏表示，預計日銀將完全退出殖利率曲線控制，同時維持目前日本政府債券購買總量的步伐，並保持持有ETF的數量不變。他進一步補充稱，日銀承諾增加貨幣基礎的超調承諾也可能被廢除。
《彭博社》先前向50名經濟學家進行調查，結果已於上周公布，其中顯示，超過半數經濟學家預計，日銀將在4月解除負利率政策。但在調查結束之後，日本最大的工會組織宣布了強於預期的年度薪資協議，引發了人們對三月採取行動的猜測。