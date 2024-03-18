火星人布魯諾爆「欠16億賭債」！被綁約駐唱8年只為還錢
美國大咖歌手火星人布魯諾（Bruno Mars）以一曲《Just The Way You Are》紅遍全球。近日傳出他在拉斯維加斯賭博欠下5000萬美金（約15.8億）的賭債，所以從2016年開始一直在賭城駐唱還債，讓不少歌迷相當震驚。
記者薛羽彤／綜合報導
根據外媒報導，火星人布魯諾自2016年開始於拉斯維加斯駐唱，他曾在知名度假村MGM玩撲克牌博弈，豈料竟在牌桌上輸掉5千萬美金，而他沒有現金償還賭債，又不想變賣不動產，乾脆與飯店簽下多年合約，必須定期於該地的度假村表演，知情人士透露，「他每年在這可以賺9000萬美金（約28.4億台幣）用以償還債務，扣掉稅收，每晚能賺150萬美金（約4742萬台幣）」。粗估約唱30多場就能將債務償還。
事實上，布魯諾過去受訪時曾經說過，自己從19歲開始就是賭場常客，把賭博視為職業靠賭維生，並用賺來的錢付房租。欠債消息一出，不少人湧入火星人布魯諾的IG留言關心，針對此次爆料，他本人或經紀公司都尚未出面回應。
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