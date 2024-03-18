電價全面漲衝擊民生用電！大戶每度電恐逾8元 經部次長：比率低
經濟部將在3月中下旬召開電價費率審議委員會，預計全面調漲國內電價，各界擔心衝擊民生經濟，更傳出用電度數超過1000度以上用戶，調漲完夏季電價恐超過8元，對此，經濟部次長曾文生強調，會以照顧民生、穩定物價及產業競爭力3個目標為主要考量，97%用戶的調幅不會那麼高，因每月民生用電度數超過1000度以上的比率僅2%多。
記者林莞茜／綜合報導
經濟部次長曾文生今（18）日出席ESG永續高峰會，會後接受媒體訪問被問到，關於民生用電大戶調整後每度有可能將達到新台幣8元，曾文生表示，電價方案待電價審議會決定，去年民生最高級距（1001度以上部分）夏季電價每度為7.69元，因此若調整10%以上，電價可能會超過8元。
不過曾文生也說，用電度數超過1000度以上用戶的比率很低，在約1300萬用戶中，占比僅2%多，代表大約97%用戶電價調整幅度並不會那麼高，電價調整除了反映燃料成本，會以照顧民生、穩定物價、以及產業競爭力3個重要目標為考量，呼籲高用電戶節約能源，同時為減碳做出努力。
據了解，經濟部規劃，這次民生用電電價調整，每月700度以下漲幅預估5%，700度到1000度為7%，1000度以上則是10%。