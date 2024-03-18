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星野源曝新垣結衣趣事！組電腦險全裸被看光　宅男崩潰：不想聽

▲星野源（右）在廣播節目透露與新垣結衣的閨房情趣，嬌妻竟然偷窺他組裝電腦有沒有全裸，讓宅男粉絲崩潰表示「我不想聽」。（圖／TBS月薪嬌妻推特）
▲星野源（右）在廣播節目透露與新垣結衣的閨房情趣，嬌妻竟然偷窺他組裝電腦有沒有全裸，讓宅男粉絲崩潰表示「我不想聽」。（圖／TBS月薪嬌妻推特）

記者江芷稜／綜合報導

日本創作歌手、演員星野源與「國民老婆」新垣結衣，2016年合作電視劇《月薪嬌妻》擦出火花，2021年宣布閃婚抱得美人歸，讓眾多宅男為之心碎，並將他視為全民公敵！兩人結婚將滿3年，星野源在廣播節目上自曝組裝電腦時，差點全裸被老婆看光，粉絲聽到星野源放閃跟女神的閨房情趣，紛紛崩潰地說「我不想聽！」、「誰問你了！」

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▲新垣結衣到底有什麼魅力？宣布結婚讓無數男人崩潰！（圖／TBS月薪嬌妻推特）
▲星野源（右）與新垣結衣因戲結緣，結識5年後修成正果。（圖／TBS月薪嬌妻推特）
星野源在廣播節目裡透露，自己想動手組裝一台電腦，聽眾好心提醒他為了防止靜電，應該赤身裸體組裝電腦，才能避免靜電損害硬體設備，他對這種說法半信半疑，結果隔天休假日的晚上，等待老婆新垣結衣入睡後，他開始一個人組裝電腦，思索了半天後還是放棄全裸，選擇穿上衣服組裝完電腦，工作順利完成。

▲日本女星新垣結衣今（19）傳出閃婚，嫁給《月薪嬌妻》合作演員星野源，讓網友大為震驚。（圖／月薪嬌妻官方Twitter）
▲星野源與新垣結衣（左）因合作《月薪嬌妻》閃婚，結婚3年相當恩愛。（圖／月薪嬌妻官方Twitter）
沒想到隔天他把成品展示給老婆看，新垣結衣竟俏皮地說：「你沒有全裸呢！」讓他嚇了一大跳，令星野源訝異的是，新垣結衣一直有在聽老公的廣播節目，聽到粉絲好心建議，還半夜偷偷爬起來觀察星野源，心想「他究竟會不會全裸呢？」反應相當有趣，星野源事後直呼「好險我沒有全裸」。

▲新垣結衣在「2023年日本女生最想擁有的臉蛋」排行中，僅拿下第7名。（圖／翻攝自oricon）
▲新垣結衣私下竟偷窺老公組裝電腦是否全裸，逗趣反應讓粉絲笑翻。（圖／翻攝自oricon）
星野源罕見公開曬恩愛，讓粉絲得以窺見他跟新垣結衣的夫妻樂趣，影迷笑說「這根本是《月薪嬌妻》劇情照進現實，兩個人相處就像劇裡一樣有趣」，不過，尚未忘懷當年奪妻之恨的粉絲們，根本不想聽到女神的恩愛事蹟，看到新聞忍不住崩潰說道「你們夫妻完全沒把我們當外人啊！」、「我不聽我不聽」、「別說了，誰問你了」。

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