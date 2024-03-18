蘆洲男揮舞「2把西瓜刀」上街！見警嗆聲「不能叫我趴下」遭送辦
新北市蘆洲25歲曾姓男子長期吸毒，昨（17）日晚間8時許，他疑似心情不佳拿著「2把西瓜刀」揮舞，跑到蘆洲區民族路176巷弄內，警方獲報後，將其壓制逮捕，曾男還試圖反抗，大喊「你們不能叫我趴下」，全案被依刑法恐嚇公眾罪嫌移送法辦。
記者孫唯容／綜合報導
昨天晚間8時許，曾男拿著2把西瓜刀在蘆洲區信義路292巷與民族路167巷路口閒晃，造成當地民眾恐慌，路人見狀紛紛走避，並嚇得通報警方，警方獲報後則到場處理。曾男見警方依然不配合辦案，抱怨家人對他不好，還大吼「你們不能叫我趴下」，警方見狀則用強勢警力將他壓制逮捕，訊後依刑法恐嚇公眾罪嫌移送新北地檢署偵辦。
據了解，曾男早已是蘆洲地區的頭痛人物，有吸毒和詐欺等前科，去年底，曾男也曾拿著西瓜刀在路上揮舞咆嘯，大批警力獲報到場後，將其壓制逮捕還在其身上搜出1把折疊刀，但因曾男情緒激動，僅能在強制送醫後再依社維法裁罰。
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