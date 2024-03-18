柳俊烈夏威夷約會韓韶禧！眾見「1亮點」閃瞎歪樓：口袋有螢火蟲
韓國男星柳俊烈近日因認愛女星韓韶禧，卻因前女友惠利一句「真有趣」，讓3人捲入《換乘戀愛》風波，事件至今仍在延燒。而柳俊烈與韓韶禧日前被人目擊一同在夏威夷約會，知名八卦媒體《Dispatch》（D社）也隨即釋出2人同框畫面，除了情侶檔臭臉入鏡之外，柳俊烈的「口袋螢火蟲」也意外引起熱議。
記者賴禹妡／綜合報導
D社今（18）日曬出多張柳俊烈與韓韶禧在夏威夷約會的照片，只見韓韶禧無論吃飯還是走路，眼睛都只直直盯著手機看，柳俊烈則毫無笑容地跟在女方身旁，2人零互動的「不有趣約會」引起外界熱議。
而其中一張約會照片，柳俊烈疑似誤觸到手機手電筒，卻毫無察覺地直接放進褲子口袋裡，手電筒的強光透過短褲發散，畫面就像柳俊烈口袋裡住著一隻螢火蟲般，逗樂不少網友，也成了意外的亮點。
拒養口袋螢火蟲
許多人不爭氣地笑出聲來直呼，「能發現還真是細節」、「你口袋養螢火蟲啊」、「我先自首，確實常常會不小心誤按」、「名副其實的亮點」、「口袋裡面真有趣」。事實上，iPhone因鎖定頁面左下方快捷鍵為手電筒，不少人經常誤觸而沒發覺，讓手機既耗電又發燙；若發現後不想費力氣關掉手電筒，只要按住右下角（相機）並稍微往左滑，就能快速解除窘境，避免當「螢火蟲怪客」。