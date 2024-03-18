台灣森林遊樂園霸主換人了！阿里山被它打敗　160萬人改玩這裡　

柳俊烈夏威夷約會韓韶禧！眾見「1亮點」閃瞎歪樓：口袋有螢火蟲

▲柳俊烈與韓韶禧日前被人目擊一同在夏威夷約會，D社也隨即釋出2人同框畫面。（圖／翻攝自柳俊烈IG）
▲柳俊烈與韓韶禧日前被人目擊一同在夏威夷約會，D社也隨即釋出2人同框畫面。（圖／翻攝自柳俊烈IG）

記者賴禹妡／綜合報導

韓國男星柳俊烈近日因認愛女星韓韶禧，卻因前女友惠利一句「真有趣」，讓3人捲入《換乘戀愛》風波，事件至今仍在延燒。而柳俊烈與韓韶禧日前被人目擊一同在夏威夷約會，知名八卦媒體《Dispatch》（D社）也隨即釋出2人同框畫面，除了情侶檔臭臉入鏡之外，柳俊烈的「口袋螢火蟲」也意外引起熱議。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲韓韶禧（左起）、柳俊烈、惠利陷入三角戀疑雲，但韓韶禧否認介入別人感情，對於是否交往柳俊烈則隻字未提。（圖／韓韶禧、柳俊烈、惠利IG）
▲韓韶禧（左起）、柳俊烈、惠利陷入三角戀疑雲，但韓韶禧否認介入別人感情。（圖／韓韶禧、柳俊烈、惠利IG）
D社今（18）日曬出多張柳俊烈與韓韶禧在夏威夷約會的照片，只見韓韶禧無論吃飯還是走路，眼睛都只直直盯著手機看，柳俊烈則毫無笑容地跟在女方身旁，2人零互動的「不有趣約會」引起外界熱議。 

而其中一張約會照片，柳俊烈疑似誤觸到手機手電筒，卻毫無察覺地直接放進褲子口袋裡，手電筒的強光透過短褲發散，畫面就像柳俊烈口袋裡住著一隻螢火蟲般，逗樂不少網友，也成了意外的亮點。 

拒養口袋螢火蟲
許多人不爭氣地笑出聲來直呼，「能發現還真是細節」、「你口袋養螢火蟲啊」、「我先自首，確實常常會不小心誤按」、「名副其實的亮點」、「口袋裡面真有趣」。事實上，iPhone因鎖定頁面左下方快捷鍵為手電筒，不少人經常誤觸而沒發覺，讓手機既耗電又發燙；若發現後不想費力氣關掉手電筒，只要按住右下角（相機）並稍微往左滑，就能快速解除窘境，避免當「螢火蟲怪客」。 

快訊／D社流出韓韶禧、柳俊烈黏TT約會照！從頭到尾「很不有趣」

韓韶禧認愛！柳俊烈黑歷史被挖　昔爆炒房爭議「90%貸款又賣」

外國網紅「定居4年」離開台灣了！親曝不適合原因　整排台人祝福

Bump杜拜救援爆造假「肉票認有劇本」！四叉貓曬證開嗆　秒遭反擊

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞