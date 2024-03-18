日本搭計程車「刷信用卡」司機卻變臉！3大原因曝光：台灣也一樣
日本是許多台灣民眾出國旅遊的首選，除了距離相近之外，還加上幣值匯率助益，讓許多哈日族從去年開始狂飛日本大量購物，也因此出現許多機會搭乘計程車。不過近期就有日本專家發文表示，若搭計程車使用「信用卡結帳」，卻發現司機變臉的話，則很可能有3種主要原因，內容曝光後，也掀起台灣網友熱議，直呼：「兩地都一樣」。
記者潘毅／綜合報導
粉專「日本省錢小站」特派員，近期分享日本專欄分享「為什麼在乘坐計程車時使用信用卡付款會受到不悅的反應」一文，內容提到，近期在日本當地，即使坐上了標示有「支持信用卡」的計程車，當乘客選擇信用卡支付時，一些司機卻面露不悅，這其實有三大主因：
第一點、使用信用卡付款時，必須支付給信用卡公司手續費，有些計程車公司，會將這筆費用從計程車司機的薪水扣，導致司機的實際收入減少，因此他們才會更偏好收取現金。
第二點、司機不熟悉信用卡支付操作，尤其是年長的司機，會為了避免麻煩而拒絕客人使用。
第三點、信用卡支付需要的時間較長，司機擔心訊號不好，臨停時間過長造成其他人麻煩，因此對於想要快速結帳離開的司機來說，自然就會不想遇到信用卡付款。
專家分析文章曝光後，不少網友認同，「應該是搭到了個人計程車，公司的計程車不會拒收」、「台灣也是耶...會假裝刷卡機故障」；但也有一票台灣遊客表示，實際旅遊時沒有相似的經歷，「在日本沒有遇過，每次刷卡都很平常」、「台灣55688綁定信用卡也沒這問題！下車動作更快」。