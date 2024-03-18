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中北部水情告急！日月潭水庫九蛙全露臉　石門水庫剩不到4成水量

▲因春雨未至，北台灣水情告急，石門水庫水量僅剩下不到4成。（圖／北水局提供）
▲因春雨未至，北台灣水情告急，石門水庫水量僅剩下不到4成。（圖／北水局提供）

記者魏妤庭／台北報導

近日北台灣頻出現水情告急消息，根據水利署資料，中部日月潭水庫的九蛙全露，北部也同樣陷入缺水危機，桃園石門水庫蓄水率只剩下37%，新竹寶山及寶山第二水庫分別剩下38%、46%，苗栗明德和鯉魚潭水庫剩下40%左右，枯水期加上正是春耕用水時節，讓不少民眾擔心恐有缺水危機。

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根據水利署資料統計，，全台中北部出現水位偏低情形，桃園石門水庫蓄水量僅37%，新竹寶山、寶山第二水庫則是分別剩38.9%、46.3%，苗栗明德及鯉魚潭水庫剩43.7%、40.2%，南投日月潭和霧社水庫則分別為73.9%、41.1%。

由於日月潭水庫需供應南投、彰化、雲林等3縣市約10萬公頃面積作物，目前水量創下開春以來新低，從即使影像來看，象徵水位告急的九蛙疊像，九蛙全露臉，各河床裸露的面積也愈來愈多，就連伊達邵纜車站周邊的步道及水上自行車道的基樁也露出，讓不少人擔心日月潭水情，以及全台水情持續擴大的問題。

不過，日月潭風景區管理處表示，目前日月潭水位尚不至於影響碼頭遊湖活動，後續密切注意水位變化，啟動相關因應措施，維護遊客與設施安全。另水利署集集攔河堰管理中心則指出，按目前蓄水量雖供應一期稻作灌溉無虞，但二期稻作則需待春雨量而定。

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