ETF掛名「高股息」誤導投資人？黃天牧：深有同感

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黃天牧認為，目前48檔ETF去投資台股402檔成分股，權值大成分股還是相對比較分散，因此認為集中度問題還在可以被管理的範圍。且48檔ETF持有的股票市值占全市場股票市值2.38%、成交量約占1%，若加上台股基金達5000多億，占台股市值63兆也才占3%左右，近期單檔ETF規模很大，但就整體數字來看，影響還好。
因此基於上述理由，黃天牧認為ETF熱潮還不致於造成市場劇烈波動，目前尚不需馬上出手降溫。但黃也提醒，民眾瘋ETF，還是希望投信公司在銷售過程中，可以充分揭露商品資訊，如風險、配息等細節，讓投資人能了解。另外，投信公司與網紅或是透過行銷公司合作，都算置入性行銷，必須關注銷售過程中是否與商品有不一致的資訊，其中是否有誤差。
立委郭國文認為，ETF申購熱潮顯示閒錢過多導致近年來房價、股市皆上漲，然而與其讓熱錢去不動產，認為不如引導資金投資ETF，形同為股市注入穩定的資金，不能因為ETF熱賣就要設定募資上限，令人不解身為金融主管機關，是希望把錢引導致什麼方向？
為此，黃天牧回應絕對沒有上限的問題，而是針對網紅行銷與資訊接露等面向去加強管理。郭國文則再次強調，不能一昧將ETF熱賣怪到行銷，背後超過3兆元的超額儲蓄、利率過低，追不過通膨形同負利率，也是不可忽視的主因。
另外，立委吳秉叡也提到，ETF掛了「高股息」這樣的名稱，是否有誤導投資人成分？黃天牧直言，投信配息和定存去比較「我認為非常不當」。他認為不只是ETF商品，以前的儲蓄型保單也是跟定存去比，現在的投信配息也是跟定存比，他認為非常不當。
黃天牧指出，業者知道國人喜歡配息或月配息，所以用這種商品來吸引投資人，中間加上一些行銷，但國人不會完全清楚自己購買的ETF的性質，因為很多績效是過去的，不見得代表未來。
至於臉書上已經出現「00940」的自救會，參加人數超過2.1萬人，如何看待？黃天牧表示，漲跌的市場趨勢，不是任何人可以預估的，任何商品都要充分資訊揭露，對於成立社團，他沒有特別評論，但希望發行公司能跟投資人充分溝通。