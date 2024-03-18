白冰冰「月砸百萬」錄新節目！傳與胡瓜爆嫌隙 她曝私下親密關係
白冰冰主持長達5年的節目《我愛冰冰Show》劃下句點，她今（18）日在民視盛大開錄新節目《超級冰冰秀》，談到新節目原時段都是由胡瓜（瓜哥）主持，最後變成白冰冰接棒主持，因而爆出兩人有嫌隙，白冰冰笑說：「不會啦！他是我自己好弟弟，他自己忙得不得了，他節目太多了。」都是從秀場出來的，兩人有著革命般的情感存在著。
記者黃雅琪／台北報導
從中視跳槽到民視，白冰冰透露其實好幾年前，就有其他家電視台找過她跳槽：「那個時候他們找我的時候，我說我是給人家『請』的，我是主持人。」感謝對方多年來一直想邀請她主持節目，但最終選擇民視是因為有「革命情感」，也考量到離住處很近、走路就能去錄影很方便。
向來支持台灣原創歌曲的白冰冰，抱持著「媽祖精神」提攜後輩，提及新節目《超級冰冰秀》製作費用，她表示：「（製作費用）沒有什麼差，差的是買歌的費用！」白冰冰透露每個月要花費百萬元買歌曲版權，支持台灣原創歌曲，不然都唱中國大陸的抖音歌，未來台灣的文化就會形成斷層，呼籲政府要重視音樂文化產業。
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