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白冰冰「月砸百萬」錄新節目！傳與胡瓜爆嫌隙　她曝私下親密關係

▲白冰冰（右）「月砸百萬」開錄新節目《超級冰冰秀》，傳與胡瓜爆嫌隙，她笑說兩人關係像是姊弟一樣親。（圖／記者黃雅琪攝影）
▲白冰冰（右）「月砸百萬」開錄新節目《超級冰冰秀》，傳與胡瓜爆嫌隙，她笑說兩人關係像是姊弟一樣親。（圖／記者黃雅琪攝影）

記者黃雅琪／台北報導

白冰冰主持長達5年的節目《我愛冰冰Show》劃下句點，她今（18）日在民視盛大開錄新節目《超級冰冰秀》，談到新節目原時段都是由胡瓜（瓜哥）主持，最後變成白冰冰接棒主持，因而爆出兩人有嫌隙，白冰冰笑說：「不會啦！他是我自己好弟弟，他自己忙得不得了，他節目太多了。」都是從秀場出來的，兩人有著革命般的情感存在著。

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▲白冰冰（右）與揚帆錄新節目《超級冰冰秀》。（圖／記者黃雅琪攝影）
▲白冰冰（右）與揚帆錄新節目《超級冰冰秀》。（圖／記者黃雅琪攝影）
從中視跳槽到民視，白冰冰透露其實好幾年前，就有其他家電視台找過她跳槽：「那個時候他們找我的時候，我說我是給人家『請』的，我是主持人。」感謝對方多年來一直想邀請她主持節目，但最終選擇民視是因為有「革命情感」，也考量到離住處很近、走路就能去錄影很方便。

向來支持台灣原創歌曲的白冰冰，抱持著「媽祖精神」提攜後輩，提及新節目《超級冰冰秀》製作費用，她表示：「（製作費用）沒有什麼差，差的是買歌的費用！」白冰冰透露每個月要花費百萬元買歌曲版權，支持台灣原創歌曲，不然都唱中國大陸的抖音歌，未來台灣的文化就會形成斷層，呼籲政府要重視音樂文化產業。

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