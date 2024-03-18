大谷翔平對韓國代表隊先發扛二棒！道奇隊推出「MVP」豪華打線
洛杉磯道奇球星大谷翔平昨（17）日在韓國首爾高尺巨蛋的熱身賽出戰培證英雄，大谷翔平連續吞下2次三振，不過今天大谷翔平將遇上韓國國家代表隊，大谷翔平預計先發打二棒、指定打擊，道奇隊組成豪華「MVP打線」，一棒Mookie Betts、二棒大谷翔平、三棒Freddie Freeman，這三位都是高薪又都是MVP等級好手，讓球迷十分期待。
記者吳政紘/綜合報導
大谷翔平的魅力無窮，他昨日進場就受到球迷熱烈歡迎，不過他並沒有好表現，過去相同太積極揮高球的問題又出現，總共有7次球帽掉落，加上他頻頻揮棒落空，但球迷樂趣不減。
韓國隊推出先發投手郭斌，而韓國國家隊陣容幾乎就是去年杭州亞運的國家隊翻版，就看道奇隊要如何突破韓國隊的封鎖。
郭彬去年的經典賽對戰大谷，結果被大谷敲出二壘安打，但這次大谷不是穿上日本隊球衣，兩人對決依舊是有趣的戲碼。
大谷翔平目前在熱身賽已經出賽8場，打擊率高達5成，有2轟，9分打點，1次盜壘。大谷在去年9月19日開了手肘韌帶置換手術，僅花了6個月就復出。
大谷也在近期宣布結婚、老婆是前日本女籃國手田中真美子，兩人在韓國之旅也度過浪漫的夜晚。
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