兒盟董事長林志嘉被點名下台負責 他逆風力挺！30多年來無私奉獻
台北市1歲男童剴剴遭兒福聯盟簽約的劉姓保母凌虐致死，引爆社會怒火。兒盟董事會決議要求執行長白麗芳卸任，但基層員工不滿，認為董事會應改組，董事長林志嘉才應該下台。林志嘉友人抱屈，林志嘉在1991年發起籌組兒童福利聯盟，多年來協助募款，才讓兒盟有如今的能量協助推動兒童福利，如今因為單一個案，就要董事長下台，也不符比例原則。
記者何哲欣／台北報導
兒福聯盟是在1990年由林志嘉等多位立委及關心兒童的各界人士、相關團體共同組成，著手進行修法工作，多年來林志嘉也幾乎都掛名董事長。而根據兒盟的財務報告，1991年成立時，原設立基金金額是1千萬元，最近一次法人變更登記是2022年，財產總額已有10億6千萬元。
而根據最新的財務報告，2021年兒盟的捐贈收入5.7億元，2022年的捐贈收入也有4.9億元。因財務無虞，2019年底才會爆發置產爭議，花了3.7億元在內湖購買7層樓的辦公室，引發爭議。
知情人士說，發生虐童案，大家都很難過，林志嘉也在第一時間率兒福同仁鞠躬致歉。但林志嘉從政多年，以多年來的政治界人脈協助募款，讓兒福聯盟在30年來能成長到如此規模，協助政府媒合兒童出養、照顧偏鄉等業務，如果光靠兒童局（衛福部社家署前身），根本做不了這麼多事。