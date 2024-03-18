野球名人房／安芝儇私人包包大公開!曝曾經為了啦啦隊「翹課」！
中華職棒台鋼雄鷹專屬啦啦隊「Wing Stars」今年1月正式成軍，本周的《野球名人房》特別邀請到隊中最令人矚目的韓籍女神安芝儇來到節目，聊聊過去在什麼因緣際會下加入啦啦隊，也會提到自己在台灣最愛吃的食物，節目最後竟然還應粉絲要求公開自己的「包包」內容物，讓在場的人眼睛為之一亮。
影音節目部/綜合報導
目前已經從事啦啦隊工作10年的安芝儇在高中時原本是往秘書相關的職業發展，因為熱愛跳舞，她最後還是決定為了夢想加入啦啦隊，當時她的老師非常反對這個決定，但安芝儇不顧老師反對，甚至為了反抗老師而翹課。
安芝儇曾在2019年來台進行比賽的開球儀式，她在節目上說，台灣的食物都很合自己胃口，其中她最喜歡的飲料竟然不是珍珠奶茶，而最喜歡吃的東西竟然是超道地的「這些美食」，這番回答也讓主持人們大感意外。
節目最後，安芝儇需抽出並完成由《野球名人房》官方Instagram帳號「今日運動星」蒐集而來的網友提問要求，要求為開箱且分享自己的「包包」內容，其中竟然還發現一項「稀有小物 」。如果想看更多有關安芝儇和棒球的精彩內容，請不要忘記鎖定每周一晚間8點播出的《野球名人房》!