想看「表弟」卡森斯要搶這天票！回歸首戰可能是4月20日對決戰神
前NBA球星「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）先前加盟T1聯盟桃園台啤永豐雲豹職業籃球，在台灣掀起一波熱潮。如今，雲豹球團在今（18）日宣布，卡森斯將會在4月中強勢回歸，幫助球隊挑戰季後賽，而以永豐雲豹的賽程來看，卡森斯有可能會在4月20日對上台北戰神的比賽出場。
記者林之越/綜合報導
目前球團營運長顏行書透露，卡森斯本次回鍋雲豹，預計會參加兩場主場對決臺北戰神與一場對陣高雄全家海神的客場比賽。以雲豹的賽程來看，回歸首戰應該會是4月20日對上台北戰神的比賽出場，如果球迷朋友們希望再次一睹Cousins打球的風采，可能需要隨時關注這幾天的球票販售狀況。
此外，卡森斯本次合約內容與1月來台時大致相同，只是新增了客場出戰條例，且確定將在台灣待到本季結束，屆時將有望與雲豹一起征戰季後賽。
今年1月31日Cousins在台灣完成4場比賽，準備返回美國前，就有不少球迷喊話希望他能留在台灣繼續打球，甚至幫助雲豹一起爭奪總冠軍。卡森斯的到來對於雲豹來說也確實是一大助力，他在4場比賽中場均拿下22分、12個籃板、5.5次助攻及2次抄截的宰制表現。
對於自己對能重返台灣球場，並在攸關戰績的球季尾聲加入雲豹，卡森斯表示：「球迷們的熱情支持對我而言具有難以言喻的價值，我將會全力備戰，不但要幫球隊打入季後賽，更要盡全力為球隊奪下總冠軍。」
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