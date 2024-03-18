以1擋10！台積電去年營益橫掃　超越十大韓企總合

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半導體產業大幅下滑，對韓國經濟造成實質影響，導致營業利潤大幅下滑。去年，三星電子的營業利潤比前一年大幅下降84.8%。SK海力士營業虧損高達7.73兆韓元。
儘管韓國汽車和生技領域的獲利能力有所改善，包括現代汽車、起亞汽車（Kia）及三星生物製藥 （Samsung Biologics）都呈現出積極成長的趨勢，但與半導體領域相比，其絕對利潤規模相對較小，不足以帶動市場。
相較之下，台積電去年營益則成長19%至295億美元，超過了韓國市值前10名公司的總和，而主要是拜AI激勵半導體業相關需求之賜。
即使是被評價為公司出現成長停滯的蘋果，營業利益率也維持在30%左右，股東報酬率（ROE）也接近170%，但三星電子的營業利益率僅為3%。
報導指出，這就是專家指出，韓國企業需要專注於帶頭投資創新技術來擴大市場的原因。
今年韓國股市相對主要國家表現較差，也與主要上市公司獲利走勢分化有關。Kiwoom Securities的統計顯示，日本和台灣股市自今年初以來，12個月每股盈餘表現已成長2至3%，而韓國股市直至2月之前的12個月每股盈餘卻萎縮，計算到3月才終於反彈。
專家強調，三星電子佔KOSPI指數的市值權重高達20%，改善三星電子的非記憶體業務績效，對於提振投資人情緒至關重要。預計三星電子今年的營業利潤將比前一年成長5倍，達到32.5兆韓元。三星的記憶體業務在今年第一季轉虧為盈，有必要進一步拉升非記憶體事業的獲利狀況。