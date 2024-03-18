「龍貓」曾豪駒確定接任世界12強中華隊總教練！棒協火速通過敲定
曾豪駒今（18）日確定接任12強棒球賽中華隊總教練，中華職棒與棒協今召開選訓會議，會議僅不到10分鐘，就火速通過此案，據了解，中華棒協並未提出其他人選，而中職聯盟早就已經選定曾豪駒，因此全案「火速」通過。「龍貓」曾豪駒目前是樂天桃猿二軍總教練，他將是生涯首度出任中華隊總教練。
記者吳政紘/綜合報導
中職聯盟在3月6日召開領隊會議，推薦曾豪駒擔任總教練，經過與棒協的選訓會議後，中華棒協在與理事長辜仲諒請示後，正式確認棒協不會提出推薦人選。也早就代表曾豪駒會接下重任。
中職與棒協召集選訓會議，13位選訓委員中張家浩請假，其他12人與會，包括王建民、沈鈺傑在內，會議進行十分快速。
中職秘書長楊清瓏在會後宣布，12強棒球賽中華隊總教練由樂天桃猿二軍總教練曾豪駒擔任，而原本中職過去有兩位總教練曾擔綱12強賽中華隊主帥，分別是2015年第一屆12強賽總教練，2019年的洪一中總教練，以及2024年的曾豪駒總教練。
曾豪駒曾在第二屆12強賽，擔任打擊教練，而王建民也曾擔任過投手教練，彭政閔也曾出任過打擊教練，高志綱則是首席教練。
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