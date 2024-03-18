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沒跟到00940？下一檔00944接棒、發行價15元　4/22開募7月就除息

▲上週00940募集引發股民追捧，短短5天募集到1700億元。緊接在後，又有一檔同樣月配息的00944即將在4/22開募，5/9掛牌、7月就首次除息。（圖／Shutterstock）
▲上週00940募集引發股民追捧，短短5天募集到1700億元。緊接在後，又有一檔同樣月配息的00944即將在4/22開募，5/9掛牌、7月就首次除息。（圖／Shutterstock）

記者魏妤庭／台北報導

「元大台灣價值高息00940之亂」才剛在上週五結束，最終以募集到1700億元，成了掛牌前就長大的「巨嬰」，若加上先前一波的統一台灣高息動能（00939），短短半個月內，2支ETF竟已經募集達2200億元。不過即使沒有跟上前兩波也不要緊，野村臺灣趨勢動能高股息ETF（00944）即將在4/22起募集，從上市櫃300大公司選前50檔股票為成分股，發行價15元，5/9掛牌，7月就會首次除息。

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台股熱也帶動ETF熱潮，尤其是高股息ETF且月配息，更是受到不少股民吹捧，像是3月初募集的00939，還沒掛牌就募集超過500億元，當時就已讓市場一片譁然，結果3/11起募集00940，因發行價10元，相當於1萬元就可以買進1張股票，掀起一陣搶購熱潮，甚至傳出有解定存、拿房子抵押的現象，金融機構、券商等通路，更是因此忙不過來，將此稱為「00940之亂」。

而00939及00940也不負眾望，短短半個月內，共計就募集了2200億元，其中，00939募集到531億元，而00940則是募集到1700億元。如此金額更是讓不少網友笑說「台灣人真有錢」。

不過，沒有跟上熱潮也不用太難過，又有新的ETF即將展開募集，野村臺灣趨勢動能高股息ETF（00944）同樣是月配息，發行價15元，成分股從台灣上市櫃前300大股票中選出前50檔股票，每年5月看歷史股利、11月看預估股利，個別成分股權重上限不超過10%，預計4/22到4/24展開募集，5/9正式掛牌上市，7月首次除息。

此消息一出，也引發網友討論，有網友表示「00940沒買到沒關係，00944月配息也要來了」「第4套月配高股息ETF報到」、「真的有夠多…到底有幾檔…」，但也有人說「賣房子買940了，沒錢了」、「又有學弟來抬轎啦 一棒接一棒 棒棒」、「錢都被940吸乾了吧」、「00944是結合00939動能與00940價值合為一體，募爆」、「資金排擠，940後面一段時間出的ETF沒錢買了」、「乾脆出個00945   韭菜是我」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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