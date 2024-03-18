沒跟到00940？下一檔00944接棒、發行價15元　4/22開募7月就除息

我是廣告 請繼續往下閱讀
而00939及00940也不負眾望，短短半個月內，共計就募集了2200億元，其中，00939募集到531億元，而00940則是募集到1700億元。如此金額更是讓不少網友笑說「台灣人真有錢」。
不過，沒有跟上熱潮也不用太難過，又有新的ETF即將展開募集，野村臺灣趨勢動能高股息ETF（00944）同樣是月配息，發行價15元，成分股從台灣上市櫃前300大股票中選出前50檔股票，每年5月看歷史股利、11月看預估股利，個別成分股權重上限不超過10%，預計4/22到4/24展開募集，5/9正式掛牌上市，7月首次除息。
此消息一出，也引發網友討論，有網友表示「00940沒買到沒關係，00944月配息也要來了」「第4套月配高股息ETF報到」、「真的有夠多…到底有幾檔…」，但也有人說「賣房子買940了，沒錢了」、「又有學弟來抬轎啦 一棒接一棒 棒棒」、「錢都被940吸乾了吧」、「00944是結合00939動能與00940價值合為一體，募爆」、「資金排擠，940後面一段時間出的ETF沒錢買了」、「乾脆出個00945 韭菜是我」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。