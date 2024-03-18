白沙屯媽祖駐駕大甲鎮瀾宮！「三媽會」相隔18年再現 明6時起駕
苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖今（18）日凌晨起駕，搭上粉紅超跑在18萬信眾的見證之下，展開為期9天8夜的徒步進香活動。今（18）日下午3點半「粉紅超跑」已經抵達台中大甲，鑾轎更進入大甲鎮瀾宮「駐駕」，讓「三媽會」相隔18年再度重現，讓大批信眾振奮不已。
記者潘毅／綜合報導
白沙屯媽祖的粉紅超跑，每年進香總會吸引無數的信眾參與，但行程僅有有「起駕日」、「進火日」、「回宮日」是能事先得知，中途則無固定路線，僅能預估。
不過今（18）日下午3點半，白沙屯媽祖的粉紅超跑衝進大甲鎮瀾宮，更罕見決定「駐駕」，將在明(19)日上午6點再起駕。對此，大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤、立委顏寬恒也到場恭迎白沙屯媽祖。
其實粉紅超跑內坐有2位媽祖，為白沙屯媽祖、山邊媽祖，一同進行遶境，若與大甲媽會面則被稱為「三媽會」。據了解，白沙屯媽祖上次「駐駕」大甲鎮瀾宮是2006年，也就是18年前。而2023年進香時，粉紅超跑曾短暫在大甲鎮瀾宮門口停駕休息。今年則是正式的「三媽會」，消息一出也讓大批信眾歡喜不已。
2024甲辰年「白沙屯媽祖」往北港進香時程
放頭旗：3月14日（農曆2月初六）
登轎：3月18日
出發：3月18日零時35分
到北港：3月23日
進火：3月24日
回宮：3月26日下午2時35分
開爐：4月6日