吳宗憲氣到了！「女兒」過夜陳零九17小時暴哭 公司祭嚴懲
吳宗憲旗下歌手Miusa（妙莎）進陳零九住處共處17小時，吳宗憲今（18）日現身節目《小明星大跟班》8周年記者會，透露私底下Miusa找經紀人促膝長談，聊到熱淚盈眶，「她解釋真的在做音樂。」吳宗憲也祭出懲罰說：「她現在閉門思過，她剛好在成都要開演唱會，我本來氣到說妳自己去，可是我沒去當嘉賓的話，資源都沒有。」吳宗憲最後還是心軟，決定會去拉抬愛徒。
記者羅凌筠／台北報導
吳宗憲表示他管理藝人有3問，「你想成為什麼？你現在擁有什麼？你該放棄什麼？你想當天后，應該放棄七情六慾。」好比女兒吳姍儒，吳宗憲自豪說：「我唯一禁愛的人是Sandy，台灣女藝人唯一出道10年沒緋聞，就是我右手邊這位，我的家教你就知道了，唯一泡溫泉的人，現在是她的老公，哪個女藝人做得到？」
不過在Miusa與陳零九傳緋聞之後，吳宗憲旗下經紀人有找藝人促膝長談，Miusa解釋是在陳零九家做音樂，講到熱淚盈眶，吳宗憲語重心長說：「年輕人我們真的管不了，她名義上是我的女兒，願不願意接受爸爸的說法，那是她個人的選擇。」被問到對Miusa有什麼嚴懲？吳宗憲說：「沒有懲罰，沉默就是最好的懲罰。」
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