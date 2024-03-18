日本插畫家豬股睦美逝世！享壽63歲 曾打造《閃電霹靂車》人設
日本動漫圈再度痛失英才！人氣插畫家兼動畫師豬股睦美於本月10日逝世，享壽63歲，其親妹透過官方推特發出聲明證實這項消息，消息曝光也再度引發動漫界不捨。
記者潘毅／綜合報導
日本女插畫家豬股睦美（いのまたむつみ），過去代表作包含 《傳奇》系列遊戲、《閃電霹靂車》人物原案。高中時期他就曾在東映動畫的動畫公司打工，畢業後進入業界，以動畫師身分出道，後來人物設定才能也被逐步發現，成為知名人物。豬股睦美的畫風細膩、風格偏向少女漫畫呈現，大眼肉感的角色更是她最擅長的人物設計。
豬股睦美最後一次發文是在2月24日，當天她發出了一張雙馬尾女孩抱著兩隻貓咪的可愛畫面，並表示「今天天氣很好」，同時也提到自己貓咪畫展的相關資訊，隨後官方帳號就再也沒有更新。
直到今（18）日豬股睦美官方再度發文，由其親妹代為發文，表示豬股睦美離世前手邊仍畫著草稿，相信她在天堂裡依然會繼續創作，在充滿自己喜歡的貓咪的環境下，讓更多可愛且堅定眼角色們誕生，由衷感謝喜愛和支持豬股睦美的粉絲們。妹妹也提到，葬禮僅由親屬舉行，並根據豬股睦美生前遺願，謝絕一切弔唁、焚香、供奉、獻花和其他表示哀悼的方式。
豬股睦美離世消息一出，也讓大批業界人士不捨，包含角川、《傳奇》系列官方等紛紛發文哀悼，面對近期鳥山明、TARAKO以及豬股睦美的接連離世，讓日本動漫圈以及粉絲們難以接受。