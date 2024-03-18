吳宗憲暴怒談剴剴案！籲惡保母「一定要重罪」 Sandy不捨落淚
新北1歲男童剴剴遭惡保母凌虐致死，引起社會共憤，吳宗憲今（18）日與女兒Sandy吳姍儒出席《小明星大跟班》8周年記者會，呼籲保母一定要重罪，「我氣到抓破沙發，如果他是你的骨肉，怎麼可以這樣呢？一定要重罪，不能再一次，孩子都是我們的結晶，法律要給最重的懲戒。」
記者羅凌筠／台北報導
吳宗憲擁有4個小孩，他說自己看到這種新聞，父愛突然湧上來，語重心長表示：「我呼籲一個不一樣的，各位喜歡生小孩過程的朋友，要去想責任的問題，如果要生孩子，就得承擔所有風險，生了這個小孩，無法負責是不對的。」他也期望法律能制裁違法的人，「讓大家知道不要這樣，這些漏洞也要去圍堵，聽了非常痛心。」
吳姍儒與老公「王先生」的兒子「小初一」即將滿1歲，身為人母的吳姍儒更加不捨，她表示新聞出來時人正在美國，「真的忍不住一直哭，剛好自己小孩也快1歲，也是小男生，很難形容我的心情。」被問到挑選保母有什麼方法？吳姍儒表示：「我們盡力自己帶。」吳宗憲也附和：「我是負責好爸爸，我的小孩都是自己抱。」吳姍儒聽了馬上質疑「喔？」一聲，吐槽爸爸毫不留情面。
※【NOWnews 今日新聞
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