9女縣市長聯手出招！憂心引發民生不安 籲中央重新思考電價政策
由台中市長盧秀燕發起的「女性縣市長聯盟」，今天下午在南投合體，並共同發表聲明，呼籲中央正視調漲電價將帶來萬物齊漲、民生不安等負面影響。台中市長盧秀燕本周四參與行政院會時，將向院長陳建仁表達縣市長們的憂心、籲請中央重新思考政策方向。
記者顏幸如／南投報導
由台中市長盧秀燕發起擴大的「女性縣市長聯盟」，包括台中市盧秀燕、宜蘭縣林姿妙、花蓮縣徐榛蔚、台東縣饒慶鈴、新竹市高虹安、南投縣許淑華、彰化縣王惠美、雲林縣張麗善、嘉義市黃敏惠等9個女性執政的縣市首長。今（18）日難得無一缺席，全部齊聚南投中興新村。
繼去年台中以觀光為主題，今年南投的主題為運動，不過女縣市長們會前喝咖啡聊天，熱門話題卻不是運動或觀光，而是電價即將調漲。
已擔任4屆嘉義市長、最資深的黃敏惠說，女性縣市長都是廣義的「持家者」，對電費上漲最有感，她非常擔心一旦電價調漲，後續將引發非常強烈的民生不安。台東縣長饒慶齡說，地方或許不全盤了解中央對電價的考量，但必須共同提醒中央審慎評估，電價一旦調漲，勢必牽動所有物價上漲，人民恐吃不消。
許淑華表示，9位女縣市首長共同商討後，決定鄭重向中央提出呼籲，思考電價上漲帶動萬物齊漲的嚴重後果，並請台中市長盧秀燕21日參與行政院會時，請中央重新思考政策方向。盧秀燕指出，女性首長對教育、經濟、運動、環保意識等議題感受更強，大家擔心電價上漲，將對物價產生推波助瀾、雪上加霜的效果，因此增加臨時提案，向中央表示高度關切。