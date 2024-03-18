全球首例！政大與密西根州立大學透過VR簽約、握手鼓掌如臨現場

我是廣告 請繼續往下閱讀
政大校長李蔡彥在致詞中對VR的新穎性和便利性表達讚賞，說道「對我來說，這是一次非常有趣的經歷，因為這樣的技術讓我得以不需搭飛機，便可以與來自世界各地的人聚集在一起。」
李蔡彥提到，未來政大與密西根州立大學之間的合作重點在於延展實境（XR）領域內學術和人員之間的交流。此次透過VR平台的應用，MOU簽署不只是形式上的合作，更是兩校在XR領域技術與知識交流的具體實踐，並充分展現兩所學校在XR領域的實力。
政大指出，政大傳院特聘教授林日璇在2022年底獲得Meta VR/AR Policy全球競爭型研究獎金的支持，此次簽訂儀式便是由她所帶領的「媒體心理實驗室研究團隊」負責籌備，從參與人員的角色訂製、虛擬場景佈置、以及MOU簽署等細節，皆由傳播學院研究生團隊執行。而傳播學院研究暨發展中心主任施琮仁所管理的傳院XR hub（獲得Meta贊助）亦在此次活動中發揮了重要作用。
密西根大學傳播學院科技互動效應之社會心理學研究室主任羅賓納者雷登（Rabinadra Ratan）已完全透過VR授課，他在致詞中表示，相當看好這項技術未來的巨大潛力，「我們身處在虛擬現（真）實中」，強調簽署MOU所有參與者「身歷其境、同處一室」的感受，更突顯VR和擴增實境（AR）的無限可能。
林日璇表示，政大和密西根州立大學將從2025年秋季起，每學期交換2名學生。密西根州立大學傳播學院為美國規模最大、種類最齊全的綜合性傳播學院之一，相關領域世界排名名列前茅，未來政大的學生可以透過此合作計畫在密西根州立大學修習9個學分（約3門課程），而密西根州立大學的學生也能前來政大修課。
她提到，密西根州立大學的學生來台交換，將可前往XR相關產業譬如宏達國際電子（HTC）、啟雲（Speed 3D）、或光禾感知 （OSense）等公司沉浸式體驗多項5G、XR及元宇宙最新技術，進一步深化他們對XR及AI領域的理解。