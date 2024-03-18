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全球首例！政大與密西根州立大學透過VR簽約、握手鼓掌如臨現場

▲政大與密西根州立大學透過VR簽訂合作備忘錄，兩方代表能夠握手、鼓掌，體會到親臨現場的即時感。（圖／政大提供）
▲政大與密西根州立大學透過VR簽訂合作備忘錄，兩方代表能夠握手、鼓掌，體會到親臨現場的即時感。（圖／政大提供）

記者李琦瑋／台北報導

國立政治大學和密西根州立大學於3月15日，在虛擬實境（VR）的空間下，共同簽署合作備忘錄（MOU），內容包括教育、研究交流、學生交換以及技術援助等。政大表示，兩方代表透過專門的頭戴裝置和手持設備，可以握手、鼓掌、傳達面部表情，如同親臨現場一般；該場全球首例的虛擬實境跨校簽約儀式，不僅展示了政大與密西根州立大學在傳播科技領域的領先地位，更為全球高等教育樹立一個創新與跨界合作的新標竿。

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政大今（18）日指出，兩校的合作備忘錄簽署儀式，不僅是在數位時代跨越地理限制的象徵，更是延展實境（XR）領域合作新篇章的開端。該活動全程在虛擬實境（VR）中舉行，所有參與者能夠像在同一實體空間中一樣互動，透過專門的頭戴裝置和手持設備，與會者可以握手、鼓掌，並傳達面部表情，如此一來，即使兩校代表身處地球的兩端，也可以體會到如同親臨現場的即時感。

政大校長李蔡彥在致詞中對VR的新穎性和便利性表達讚賞，說道「對我來說，這是一次非常有趣的經歷，因為這樣的技術讓我得以不需搭飛機，便可以與來自世界各地的人聚集在一起。」

李蔡彥提到，未來政大與密西根州立大學之間的合作重點在於延展實境（XR）領域內學術和人員之間的交流。此次透過VR平台的應用，MOU簽署不只是形式上的合作，更是兩校在XR領域技術與知識交流的具體實踐，並充分展現兩所學校在XR領域的實力。

政大指出，政大傳院特聘教授林日璇在2022年底獲得Meta VR/AR Policy全球競爭型研究獎金的支持，此次簽訂儀式便是由她所帶領的「媒體心理實驗室研究團隊」負責籌備，從參與人員的角色訂製、虛擬場景佈置、以及MOU簽署等細節，皆由傳播學院研究生團隊執行。而傳播學院研究暨發展中心主任施琮仁所管理的傳院XR hub（獲得Meta贊助）亦在此次活動中發揮了重要作用。

密西根大學傳播學院科技互動效應之社會心理學研究室主任羅賓納者雷登（Rabinadra Ratan）已完全透過VR授課，他在致詞中表示，相當看好這項技術未來的巨大潛力，「我們身處在虛擬現（真）實中」，強調簽署MOU所有參與者「身歷其境、同處一室」的感受，更突顯VR和擴增實境（AR）的無限可能。

林日璇表示，政大和密西根州立大學將從2025年秋季起，每學期交換2名學生。密西根州立大學傳播學院為美國規模最大、種類最齊全的綜合性傳播學院之一，相關領域世界排名名列前茅，未來政大的學生可以透過此合作計畫在密西根州立大學修習9個學分（約3門課程），而密西根州立大學的學生也能前來政大修課。 

她提到，密西根州立大學的學生來台交換，將可前往XR相關產業譬如宏達國際電子（HTC）、啟雲（Speed 3D）、或光禾感知 （OSense）等公司沉浸式體驗多項5G、XR及元宇宙最新技術，進一步深化他們對XR及AI領域的理解。

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