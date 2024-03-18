高市跨局處推「閱讀交通共好行」　人本交通主題巡迴書展率先登場

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高市府交通局局長張淑娟強調，感謝國土署「提升道路品質計畫2.0」的人本交通安全校園宣導補助以及高市圖書館協力執行「閱讀交通共好行」計畫，今年人本交通宣導面向更廣泛更深入，涵蓋巡迴書展、行動專車、故事劇團及科普走讀等豐富內容，擴大計畫活動面向也加深教育推廣。
首開跑的「交通主題巡迴書展」於全高雄40間圖書分館串聯起40場書展、20場活動。書展以「交通安全停看聽」、「交通工具大集合」、「交通沿途的風景」、「特別的交通繪本」等主題，展出150本交通相關繪本。更搭配各分館相關的說故事、工作坊等活動，讓人本交通的理念深入民眾生活。
高雄市立圖書館代理館長林奕成表示，此次跨局處強強聯手，高市圖結合豐富館藏與不設限的閱讀活動，透過多元角度邀請大小讀者認識生活中的交通規範，體驗交通與閱讀的樂趣、提升交通安全意識，也能擴大未來對於生活環境中友善交通的想像與思考。
「閱讀交通共好行」首批書展正於大樹三館、彌陀公園、鳳山曹公、左新、李科永等分館展出，即日起至10月也將陸續於各分館舉辦相關書展、講座或工作坊，透過活動體驗繪本中的各種視角，從而對用路人的安全、交通平安等觀念有更深刻的認知。