特企／Fami煮煮聯手日本人氣廚藝教室！專業監製道地日式風味

打開全家APP可看到「Fami煮煮」，眾多品項不論是主食、肉類、蔬食、湯品等都是新鮮冷藏，消費者可以自由任選，還能自行選定指定日於店舖取貨，方便又安心，回到家省去洗菜、備料等繁瑣程序，拆袋即炒，在家就能輕鬆當大廚，就算是廚房新手也可以完成專業料理，享受在家自煮的樂趣。
ABC Cooking Studio是日本大規模的廚藝教室之一，目前全亞洲已有150多家的教室，遍及亞洲各大主要城市，理念是「讓全世界的餐桌都能洋溢著笑容」，撇開忙碌生活步調，用心享受烹飪，這次特別由料理教室專業監製，與Fami煮煮一同研發3道日式聯名菜單，包括蜜醋雞肉野菜、日式薑燒豬肉、和風彩椒雞柳，讓喜愛日本風味的民眾在家即可簡單享用道地日式料理與烹飪樂趣。
蜜醋雞肉野菜、日式薑燒豬肉、和風彩椒雞柳是日本家庭經典的餐桌美食，但在台灣要製作出同款可不容易，「日式薑燒豬肉」的特製醬料以薑泥調製醬料，經過多重工夫才有的道地日式風味，口味下飯，搭配多種蔬菜，口味清爽、讓人食慾大開。清爽系的時令蔬菜料理「蜜醋雞肉野菜」，以龍眼蜜調製蜜醋醬汁，採用雞腿丁佐新鮮蔬菜，這道菜不僅是日式道地料理，更是日本餐館菜單定番，酸酸甜甜的滋味超開胃，讓人一吃就上癮。「和風彩椒雞柳」是道中日融合的日式人氣中華料理，新鮮彩椒加雞柳，配上鰹魚風味畫龍點睛， 繽紛色彩帶有春天氣息，美味兼具，營養滿分。
現在到全家APP「Fami煮煮」購買新鮮冷藏食材包，一鍵下單就能至全台店舖指定日店取，每季都會有多樣化菜單，享受自煮豐富料理，3月18日至3月31日購買可享新品嘗鮮價，煮煮會員若從沒體驗過ABC Cooking Studio課程，於4月30日前購買食材包皆可享體驗課400元優惠，詳情請見全家APP了解更多。另外在每週三早上10點，Fami煮煮推出「搶菜日」活動，19元青菜、菇類隨機出貨，數量有限，售完為止；每週五早上10點至週日還有「週末閃購」活動，精選品牌多品項下殺折扣，限時限量超優惠，喜歡下廚的你千萬別錯過！
我是廣告 請繼續往下閱讀