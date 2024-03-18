今年全球伺服器出貨預估增4.9% 英業達、廣達訂單成長位居前2大
隨著大數據需求不斷攀升，加上人工智能技術發展，伺服器市場持續受到關注，根據研調統計資料指出，今（2024）年全球伺服器出貨年增4.9%，但規模不及疫情間1600萬到1800萬台水準。其中，台廠伺服器整體出貨表現將優於全球，主要受惠台廠佔北美雲端業者代工比率較高，英業達與廣達位居前2大。
記者魏妤庭／台北報導
DIGITIMES最新研調指出，今年全球伺服器出貨可望增加4.9%，不過規模不及疫情間1600萬到1800萬台水準。但台廠伺服器因受惠佔北美雲端業者代工比率高，致使出貨表現優於全球，以英業達及廣達位居前2大。另前6大代工中，英業達出貨比重將提升最多，穩居龍頭寶座，主要是因為亞馬遜及Google的傳統和AI伺服器訂單皆成長。廣達出貨佔比則受惠Google通用型伺服器平台訂單，以及多數雲端大廠AI伺服器訂單增加。
此外，DIGITIMES分析師蕭聖倫觀察，通膨觸頂及生成式AI需求，可望推動整體企業增加投資，過除了大型雲端業者外，預期一般企業仍較謹慎。北美大型雲端業者在雲服務相關需求更為穩定下，對平台更新品牌商更為積極，其整體對伺服器採購量可望成長達9%，品牌商總體表現則接近持平，不如中系雲端業者將有3%成長。
蕭聖倫進一步說明，今年台廠代工率較高的北美雲端業者表現較佳，因此台廠伺服器整體出貨表現預期略優於全球。另受限去年伺服器採購量基期較高，預計今年Meta採購量僅4.3%，但仍為四大雲端業者採購量最高。而亞馬遜位居第2，因該公司正在衝刺自家Graviton平台及AI伺服器佈建，預估可成長8.5%。去年雲端4大巨頭中，唯一伺服器採購量成長的微軟，今年將繼續擴張傳統及AI資料中心規模，估採購量可再增加6.6%。