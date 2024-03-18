太陽花學運10週年　5大經典畫面！50萬人齊唱《島嶼天光》最動容

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當年50萬黑衫軍，匯聚在凱道重現洪仲丘事件的代表性「銀十字」光芒，當時已經是學運開始的第13天，參與者不顧疲憊，依舊打開手機的手電筒，在滅火器樂團唱著《島嶼天光》的歌聲下，一同將凱道點亮。
2.「在凌晨4點的民主」廣告登上《紐約時報》
《紐約時報 》國際亞洲版周末報正式刊出「太陽花學運」廣告為期兩天，該廣告以「在凌晨4點的民主」為主題，向世界展示太陽花學運的民主訴求。
3.國民黨立委邱毅指花為蕉
學運期間前立委邱毅在政論節目拿出照片，指著立法院議場內的向日葵是「一大堆的香蕉」。邱毅原本似乎是打算在此節目中譴責民進黨送香蕉助學運，沒想到鬧出笑話，「指花為蕉」也成為當時的經典場面之一。
4.花店老闆送太陽花讓學運正式定名
2014年3月18日晚間，永和花店老闆林哲瑋贈送向日葵到立法院議場，占領人士便不經意地把向日葵插在議場的講台上，也造成群眾送來更多的向日葵，因此逐漸以「太陽花學運」稱呼這次占領行動。
5.鎮暴噴水車驅離民眾
2014年3月24日凌晨，鎮暴警察首度動用鎮暴水車進行警告式噴水，之後持續以水柱掃射學生與群眾，許多示威者仍坐下來堅守陣地，並齊聲高喊「警察退後」、「撤離水車」。當時就連民進黨前主席謝長廷也被沖得一身濕，連眼鏡都被沖掉。