Aimer六月來台開唱！南韓18禁猛男《WILD WILD》、DURDN接力登台

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《音樂劇WILD WILD「After Party」》將造訪台北、高雄舉辦，台北場次為：5月3日晚上7點半、5月4日下午3點和晚上7點、5月5日下午3點和晚上7點、5月6日晚上7點半，總計6場，在Legacy Max信義劇場登場；高雄場次為：5月25日下午3點和晚上7點、5月26日晚上6點，總計3場，將在LIVE WAREHOUSE舉行，台北、高雄的門票20日中午12點在寬宏售票系統、萊爾富、OK便利超商啟售。
東京樂團DURDN共有3名團員，包含主唱Baku，以tea tea為名的2名音樂製作人SHINTA和yacco等，他們2021年展開活動，初期大眾認知度不高，直到2023年被Spotify選上了《RADAR: Early Noise 2023》榜單，同時登上Summer Sonic知名音樂祭的舞台，才受到大批樂迷關注。
DURDN將首度來台，5月26日晚間7點在「The Wall Live House」舉辦《日本新銳潮團DURDN亞洲巡演台北站 - DURDN live in Taipei 2024》，票價分為預售票1590元、現場票1790元，可至KKTIX購買。
日本動漫《鬼滅之刃 遊郭篇》片頭曲〈殘響散歌〉、片尾曲〈晨曦將至〉演唱者Aimer宣布訪台開唱，這是她相隔5年再來台，演唱會主題為《3 nuits tour 2024》，意思為「三個夜晚」，也象徵本次巡迴的上海、台灣、香港等地。
Aimer於2011年出道至今13年，個資保密到家，完整長相也鮮少在社群上曝光，儘管保持神祕作風，她的歌聲依舊受到熱烈歡迎，除了配唱動漫歌曲，最近還替永野芽郁、高橋文哉主演的《擅長捉弄人的高木同學》真人電影版量身打造並演唱主題曲〈遙遠〉，實力可見一斑。她即將訪台表演，對此感激表示：「睽違5年的海外巡迴，能夠帶著新歌們飄洋過海在大家面前演唱，對此我感到相當幸福。」
Aimer將於6月22日晚上7點在林口體育館舉辦《3 nuits tour 2024》演唱會，票價分為4200元、3800元、3200元、2800元、2200元、1600元等6種，3月30日中午12點在KKTIX啟售。
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