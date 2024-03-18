比特幣波動大！又傳跌破6.5萬美元　近17萬人遭強制平倉

我是廣告 請繼續往下閱讀
過去24小時內的最低價格落在6.4萬美元左右，現階段已經回彈至6.7萬美元。CoinGlass虛擬貨幣平台的數據顯示，虛擬貨幣圈出現將近18萬名投資人爆倉，規模高達5.14億美元（約新台幣162.58億）相當驚人。
根據虛擬貨幣平台CoinGlass數據顯示，過去24小時內，虛擬幣市場共超過16.6萬人被「強制平倉」，若加上以太幣暴跌則有將近18萬名投資人爆倉，規模高達5.14億美元（約新台幣162.58億元），強制結算的多頭部位總金額更高達5.41億美元，相當於新台幣171.29億元。
《彭博社》指出，根據「Google Trends」關鍵字搜尋結果，自3月以來，比特幣的全球搜尋量達到1年多來的峰值，過往一週內的搜尋紀錄甚至比泰勒斯和碧昂絲兩位名人的搜尋量加起來還更多，顯示市場的擔憂。
比特幣今年先是出現驚人漲勢，自年初至今已上漲超過70%，加密貨幣交易所 「Crypto.com」執行長Kris Marzsalek受訪時就針對此現象表示，4年前的情況和現在有些類似，並指2020年12月至2021年1月這段時間，比特幣漲破4萬美元先是回檔至3萬美元，接著又持續漲破5.7萬美元。