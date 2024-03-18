曾豪駒接任世界棒球12強中華隊主帥！中職秘書長楊清瓏透露原因

我是廣告 請繼續往下閱讀
接下中華隊總教練一職，曾總坦言有一定的壓力，不過他認為應該把每次帶隊當作是榮耀，並全心相信每位入選中華隊的教練、選手、包括後勤團隊等為中華隊貢獻的所有人。這次是以二軍總教練身分來擔任中華隊總教練，曾總也非常感謝母隊樂天桃猿的支持，因為要負責中華隊全盤組訓，未來會有一段時間不在母球隊，會盡可能去規劃好時間安排，來兼顧兩邊球隊。
關於提名曾豪駒為中華隊總教練的考慮因素，楊清瓏秘書長表示，因為12強比賽跟經典賽在年初不同，12強在年底離中華職棒台灣大賽非常近，與球團們分別討論後，在不影響一軍總教練帶兵情況下，以一軍現任總教練外的人選為首要考慮，而曾總在領導球隊一軍例行賽成績大家有目共睹，過去幾次國家隊教練團更是重要成員，因此選定曾豪駒為這次12強總教練人選。「接下來會給曾總1至2週的時間規劃名單，再進行第二次選訓會議，曾總目前也有幾位理想人選，待曾總規劃完教練團名單，聯盟會一同協助，向球團、教練進行聯繫後詢問意願。」
中職情蒐小組也會持續進行情蒐工作，為了能親自到現場評估選手的狀況，楊清瓏秘書長也希望能讓曾總參與情蒐，會先跟樂天球團說明，只要是曾總的理想人選都會盡力協助安排，讓曾總到現場親眼看看選手的狀況來做未來的組訓安排。
提到選手的部分，曾總表示，狀況好的球員將是優先考慮，包括國內、外的選手都會進行觀察，若有優秀的年輕球員表現好，也會一併納入名單考慮，希望選手們藉由國家隊獲得的經驗和結果，延續到下一次的比賽甚至是國際賽。對於未來的期許，曾總表示將全力以赴，從去年的經典賽、亞冠賽再到今年的世界12強，他認為每次都有好的經驗也有不同的感動，希望透過每次的經驗，轉換成未來想得到的結果。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁