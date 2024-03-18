麻衣婚變拖了6年才離婚！親吐心聲「恨王泉仁也沒有用」內幕曝光
日籍女星佐藤麻衣與台塑集團創辦人王永慶的長孫王泉仁，在2023年正式離婚，結束長達9年的婚姻，事實上，兩人結婚才短短3年就傳出婚變消息，也讓外界好奇離婚的真正內幕。近日《新聞挖挖哇》就釋出一段回顧影片討論此事。資深媒體人呂文婉更爆料，麻衣當時被問及「會不會恨王泉仁？」竟回答「恨沒有用啊！」展現樂觀又堅強的心態。
記者詹鎰睿／綜合報導
《新聞挖挖哇》在去年曾針對麻衣與王泉仁離婚一事做出討論。媒體人許聖梅則說，其實麻衣2014年結婚生子後，一直到婚姻的第4年感情才變調，原因主要是王泉仁經常出國工作不在家，給予麻衣一種即便嫁入豪門，依舊是一般的家庭主婦感覺。
此外，麻衣還被爆料，除了簽下婚前協議，王泉仁更列出20多條的「人妻工作清單」，包含洗衣、打掃、煮三餐等等。至於為何婚姻明顯變調，麻衣卻堅持不離婚，拖到近幾年才打離婚官司？許聖梅則認為，顯然是男方著急想離婚，但對於麻衣來說，只想全心全意照顧家人而已。
另外，呂文婉也提到，在雙方打離婚官司時，外傳身價30億台幣的王泉仁，竟聲稱自己是一般上班族，年薪僅有450萬元台幣，並表明只願意支付麻衣6萬元台幣的生活費，嚇得一旁來賓驚訝連連，節目來賓醫師黃宥嘉更驚呼，6萬元根本無法好好栽培麻衣的家人。
呂文婉表示，其實麻衣最常被記者們問，「妳後悔遇見王泉仁嗎？」雖然沒有正面回應，但麻衣還是講了一段耐人尋味的話，「其實我對於每一段的遇見，我都非常地珍惜！」但接著又被問「那妳恨嗎？」麻衣竟回說，「恨也沒有用啊！」展現她樂觀又正能量的心路歷程。
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