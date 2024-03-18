日幣獲封全球最難偽造！徒手「1招」秒辨真假　139年老紙幣還能用

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據國際清算銀行（BIS）統計，2021年時日本通貨發行額超過名目國內生產毛額（GDP）的20%，相較英、美等大國都在10%以下，日本完全可以說是熱愛「現金」的大國。
或許有人會困惑，如此龐大的現金市場，不會出現有心人仿造日幣牟利嗎？其實過去真的有出現過日幣偽鈔出現，據朝日新聞報導，2021年9月份東京警方曾破獲一起越南籍人士集團，偽造舊版「聖德太子」萬元鈔票的事件，當時一共有142張鈔票流入市面，但也立刻遭受害者識破，假鈔也得以迅速回收。
不過現行的「福澤諭吉」萬元日鈔，則極少出現偽造的事件，這其實與製作過程也很大的關聯，因為日幣的紙張、印刷、水印等設計相當精細，且日圓紙幣屬於合成紙張，在製作過程中加入日本特產三椏樹皮漿，還採用帶有磁性的防複印油墨，仿造成本甚至比鈔票面額還要貴，毫無賺頭的生意也讓許多有心人士卻步。
日幣鈔票好神奇！徒手「1招」秒辨真假
過去曾有民眾發現，將雙手狂搓熱後，把日幣紙鈔放在手上，日幣會向上些微捲起，藉此就可辨別真偽。《NOWnews》記者也實際測試，先將雙手互相搓熱後，再以掌心捧起萬元日幣紙鈔拿起，結果真的出現向上捲曲的現象。
據了解，其實日本紙幣製作時，加入了許多磁石粉末成分，這讓日幣紙鈔不容易有汙損，其中也包含了一種「鍺粉」，因此民眾雙手摩擦後，手上產生的靜電會使帶有「鍺粉」的鈔票彎曲。
防偽強度再升級！日幣2024年將有新改版
日本財務省將於2024年7月3日發行3款紙鈔，新版紙鈔從2022年6月起開始印製，預計將在3月底儲備量達45億3千萬張。新版日圓鈔票正面圖樣部分，1萬元將印上「日本資本主義之父」渋沢栄一、5千元則是津田塾大學創立者津田梅子，1千元則是細菌學家北里柴三郎。
新版的1萬元鈔票的背後為東京車站外觀、5千元鈔票背後則是紫藤花、1千元鈔票背後則是浮世繪畫家葛飾北齋的作品「富嶽三十六景」。
新版日圓紙鈔除了原本就有的防偽技術之外，還增加上「全像攝影」技術，鈔票偉人圖案將隨角度出現變化，花紋也極度精細，更加難以仿造。此外，日本台灣交流協會也曾指出，日幣會選擇使用人物肖像進行設計的其中一個原因是，因為人類對於面孔的細微變化較為敏感，有助於打擊偽幣。
不用急著換日幣新鈔！139年前貨幣現在還能用
雖然今年夏天日幣就將換上新裝，從原本眾人熟知的福澤諭吉改為渋沢栄一，但舊有的萬元鈔票也不用急著更換，未來前往日本仍能繼續使用。其實日本過去紙鈔歷經過好幾次的改版，其中萬元鈔票部分，主要可以分為「聖德太子」時期1958至1986年，發行長達28年。
「福澤諭吉」時期則是1984至2024年，2007年經歷過一次改版，將鈔票背面圖樣改成「平等院的鳳凰像」，通算下來發行歷時40年之久。
據日本國立印刷局官網公告，目前日本最古老的「有效流通」紙幣為1885年發行的「壱円券」(面額1日圓)，距今已有139年之久，並在1958年停止發行，但時至今日都還能使用。因此就算今年日幣新鈔登場了，過去的「聖德太子」萬元鈔票及「福澤諭吉」等紙幣，仍是日本有效流通的貨幣，因此民眾無須急於更換新鈔。