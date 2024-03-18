高雄港郵輪季開跑！高雄港旅運中心3月迎接7航次國際郵輪靠泊

我是廣告 請繼續往下閱讀
王錦榮說，首艘歌詩達郵輪公司莎倫娜號(SERENA)郵輪於昨天靠泊高雄港旅運中心，接續於20日及24日，搭載3600位以我國籍為主的旅客，自高雄港出發，航程預計北向前往日本那霸、宮古島及石垣島等地，展開為期5日的海上郵輪之旅，單日進出港人次可望超過7000人次。
至於掛靠港方面，旅行者號(SOJOURN)郵輪及奧德薩號(ODYSSEY)郵輪，均隸屬璽寶郵輪公司旗下的豪華郵輪，且為姊妹船，屬巴哈馬籍，船長約200公尺，總噸數約3.2萬噸，可搭載450位旅客，此次由菲律賓馬尼拉出發的旅行者號郵輪，以及香港出發的奧德薩號郵輪，在我國靠泊3個港口，行經高雄港、馬公港及基隆港，充分體驗台灣傳統在地文化、美食和風景，其中奧德薩號郵輪更是首次到訪高雄港。
而愛達郵輪公司愛達貝拉號郵輪，曾於108年4月6日首航高雄港，去(112)年12月28日再訪高雄港，今(113)年3月23日將於高雄港重現船身彩繪亮麗紅唇及飛揚藍眼睛，吸睛指數百分百的愛達貝拉號郵輪，再次展現其對高雄港的喜愛。
銀海郵輪公司銀妙號(SILVER MUSE)郵輪，屬巴哈馬籍，船長約228公尺，總噸數約4.1萬噸，載客數596人，去(112)年10月23日首航高雄港，時隔不久再次於今(113)年3月25日靠泊高雄港，可見去年首航之旅，對於高雄港留下美好印象，此次航程由菲律賓馬尼拉北上至高雄港，再前往基隆港。
王錦榮指出，高雄港今年郵輪航季開跑，預計為高雄港帶來超過上萬名國際旅客及觀光人潮，可為高雄在地旅遊挹注觀光商機，另為了熱情迎接郵輪旅客，郵輪到港期間，高雄港務分公司與高雄市政府海洋局合作，以精彩的在地迎賓表演，歡迎首航郵輪旅客的到來。