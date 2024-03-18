推動機車駕訓制度！高雄區監理所爭取機車駕訓加碼補助
高雄區監理所為配合交通部推動機車駕訓制度，爭取地方政府及企業團體對機車駕訓加碼補助，凡在駕訓班參加機車訓練並考取駕照，每位最高可補助到2300元，以提升機車騎乘安全。
記者黃守作／高雄報導
高雄區監理所所長李瑞銘表示，高雄區監理所為提升機車騎乘安全，並配合交通部推動機車駕訓制度，自112年12月16日開始，到全台各地機車駕訓班都可以申請參加，全國共4萬個名額，高雄區監理所為了爭取更多名額，乃積極向地方政府及企業團體喊話，呼籲各界能持續協力推動機車駕訓制度，以提升機車騎乘安全。
李瑞銘說，專案補助每名受訓學員新台幣1300元，該所113年爭取駕訓加碼補助人數破613人，補助人數創歷年新高，感謝屏東縣政府、台東縣政府、澎湖縣政府、三地開發實業公司、鈞慶車業公司共同贊助，113年合計提供加碼補助經費新台幣61萬3000元及1台光陽機車為抽獎活動最大獎，希望藉由機車駕駛人參加駕駛訓練，培養遵守交通規則及正確駕駛習慣，降低機車騎士之傷亡，共維交通安全。
李瑞銘指出，經研究，考機車駕照前先上駕訓班，上路後違規風險減少59％、肇事風險減少36％，顯示推動機車駕訓對增進道路交通安全，確實具有成效，為減輕民眾經濟負擔，增加參與機車駕訓意願，盼地方政府及企業團體能對機車駕訓加碼補助。