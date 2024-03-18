女力縣市長小心機！許淑華、高虹安素淨上場 她披情人袋最吸睛
全國最大的縣市長平台「女性縣市長聯盟」，今天在南投中興新村聚首。雖然姊妹們事前約好「白衣休閒風」的著裝守則，盧秀燕、張麗善、黃敏惠還是以佩件別針顯露造型小心機。最年輕的高虹安、許淑華一身素淨上場；饒慶齡則是到了會場才匆匆換裝。整場最顯眼的是花蓮縣長徐榛蔚，她揹著原住民的情人袋出場，讓人想不注意都難。
記者顏幸如／南投報導
「女性縣市長聯盟」的成員人數來到史上最多，從最北的新竹市高虹安到最南的台東縣饒慶齡共9人，比同樣由盧秀燕召集的「中台灣區域治理平台」8縣市陣容還大。鑑於去年首次聚會造型不統一，眾姐妹們說好今年的Dress Code是「白衣休閒風」。
難得的是，即便南投沒有高鐵、交通較台中不便，今年卻是聯盟成立以來，首次本尊全員到場。路途最遙遠的台東縣長饒慶齡，風塵僕僕趕到中興新村的會場，才發現姊妹們都已換好裝，連忙在女性幕僚陪同下，到休息室換上白襯衫。
盧秀燕、張麗善、黃敏惠不約而同戴上別針，張麗善是一貫的「日頭花」；黃敏惠是「家意・以城為家」設計展的logo意象做城市行銷，盧秀燕則是簡單貴氣的粉色珍珠碎鑽別針，突顯其藍營一姐地位。
彰化縣長王美惠白上衣外面套上黑色背心，讓身材顯瘦；宜蘭縣長林姿妙洋蔥式穿搭，高領白上衣加上白色外套，可以想見一早出門時宜蘭的天氣，兩袖藍紅條紋看來很國民黨風格。
最顯眼的是花蓮縣長徐榛蔚，她下車時眾人遠遠見她披著條紅色綵帶，像極候選人，近看才知是原住民的阿魯富（又稱情人袋）。徐榛蔚表示，只要有記者會她一定披情人袋，為花蓮的208部落做宣傳。