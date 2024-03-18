搶佔B5G衛星通信商機！仁寶攜手耀登、富宇翔前進Satellite秀技術
仁寶宣布將參加華盛頓特區舉辦的Satellite 2024展覽，同時與耀登、富宇翔科技攜手合作，共同展示開創性衛星通信解決方案，迎接B5G衛星通信時代。
記者魏妤庭／台北報導
全球重要的衛星通信行業盛事之一的Satellite 2024展覽，吸引全球各地專業人士與公司參與，展示最新的衛星技術、設備、應用和解決方案。仁寶在此展中，將與耀登、富宇翔科技共同展示通訊技術和可持續連通性的地面終端設備。仁寶宇耀登合作多年，不斷提升陣列天線通信系統的設計經驗，並攜手解決低軌衛星通信產品的尺寸、重量及功率等挑戰。同時提供衛星聯網解決方案「Hestia衛星接收器」，遵循最新3GPP無線通信標準和ITU LPWAN協議，並支持多種模式，提高各產業的多元通訊方式。
仁寶電腦智慧型裝置事業群執行副總彭聖華表示，非常榮幸與耀登、富宇翔科技合作，並提到透過結合仁寶的專業知識、先進技術，站在改變衛星通訊領域的前端，提供最先進的解決方案，有助於全球企業開闢通訊方式的新途徑，重塑產業格局。
耀登董事長張玉斌也表示，與仁寶合作推出整合高低軌道衛星通信與地面通信的完整解決方案，未來不論在陸地、海上還是天空，此解決方案將幫助用戶建立高品質、可靠的通信系統。
富宇翔科技執行長林士閔表示，此次透過與仁寶合作，共同驗證創新的NTN物聯網裝置，也期待與仁寶共同改變物聯網通信新局。
仁寶在此次展覽中，透過與耀登、富宇翔科技的合作，企業得以充分利用仁寶的衛星通信技術，在各種物聯網設備之間實現無縫連接和通訊，而這次合作將為企業提供實現無縫連接的最佳解決方案，進而有效促進業務間的協同合作和高效運營。