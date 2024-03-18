全面調漲惹民怨！政府像在低薪傷口上灑鹽　但漲電價真的不合理嗎

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電價費率審議會在即，屆時，4月新電價將拍板，根據媒體最新傳言，工業電價方面，產業大戶用多漲多，尤其是具「連續兩年用電成長」以及「年用電量逾50億度」2大條件的「特大戶」漲幅上看2成，而一般產業用戶則漲15%左右，不過仍會依照用電成長或衰退適用不同調幅。
外界揣測，此次電價「不分級距、全面漲定」，引發民怨炸鍋。民生用戶調幅也已大致底定，過去有傳言指出，規劃小商家以及民生高用電戶平均調幅約10%，330度以下民生用戶漲幅約5%。然而，朝野都表態不樂見調漲電價對民生造成的衝擊過大，在野更要求凍漲民生電價，同時揭露衛福部日前取消醫療機構掛號費上限時，各大醫療院所紛紛喊漲，顯示政府一下達決策，各界便立即採取「相對利己」的應對，同樣的，4月電價恐全面調漲的消息一出，儘管仍尚未定案，民間物價卻已開始按耐不住。
過往在面臨電價上漲時，各產業、企業、商家將背負的電價成本壓力，轉嫁至消費價格的案例數不勝數，PPI（生產物價指數）、CPI（消費者物價指數）雙雙上升，民眾永遠是「最大苦主」，不僅遭逢民生電價上漲的直接性衝擊，更需長期承受間接性的物價壓力，等同雙重打擊。在朝野壓力下，最新傳聞稱「將適用調幅5%拉高至每月用電700度以下、700度至1000度估計漲幅7%、1000度以上預估調升10%」，推估將有超過1340萬戶家庭受影響。
台灣電價低、台電虧損龐大 政府調漲電價不合理嗎？
小英政府選在這個時間點調漲電價，罵聲一片，遭批「選後不演、劫貧濟富」，然而，觀察各工業大國的電價自俄烏戰爭開打以來的調幅後，回頭看我國數一數二低的電價，「全面漲定」的決定，真的有這麼不應該嗎？
依國際能源總署（IEA）2023 年公布的最新統計，我國住宅電價全球排名第5低，工業電價第3低。過去在2022至2023年，政府兩次電價調整合計調幅達19.4%，調整後我國住宅電價每度2.65元、工業電價每度3.38元。俄烏戰爭造成全球燃料價格飆漲，許多國家直接反映在價格上，韓國、德國、法國及英國等國家皆大幅調漲電價，這兩年間韓國及德國電價累積調幅分別為87%及34%， 法國及英國更高達160%及126%。
台灣電價調幅不僅相對和緩，去（2023）年CPI年增率為2.49%，同樣也低於上述各國，顯示台電自2022年起吸收不少電價成本，有效減緩國際燃料價格飆漲的輸入性通膨，台電站在第一線扮演物價消波塊也不是當假的。
經濟部也說了，台灣的產業仍持續保有國際競爭力，且「落實節能」本就是企業營運與民間重要課題，如今電價調漲，可能成為促使民間與企業努力節能、節電、節費的一大誘因，台灣也能因此更符合國際減碳趨勢。
低薪困境難擺脫 電價調漲時機點引爭議
其實大家都知道政府調整電價的合理性，但是為什麽還會這麼生氣？原因在於「台灣的低薪困境」。台灣的電價比各工業大國都低，但平均薪資卻也在這些國家之下，不可等同視之，而低薪問題牽涉教育、經濟體質與產業轉型，並非每年調漲基本薪資就能解決。況且調了薪資，看似是落實照顧基層勞工的承諾，但實際上如同電價，各產業資方多將薪資成本轉嫁到消費價格上，所以才會有「通膨吃掉加薪」一說，最後受害的還是只有人民百姓。
「低薪」問題是社會長期的痛，台灣有很大一部分的人都有這樣一個顯著的傷口，論起房價的時候會被「戳一下」，提及物價時也會被「戳一下」，現在就連電價也沒有想要放過這個傷。過去王美花曾鬆口透露，120度以下用電若漲5%，每月增加9元電費，若進入121到330度級距，漲5%每月則增加25元支出，合計為漲34元；媒體也揭最新試算結果，若以去年家庭夏月用電平均428度來看，電價調升5%，每月相當於多負擔50元電費。
乍看之下，34元至50元金額不大，年年累積下來卻也不容小覷，更不用說反映在物價上的壓力根本無從計算。台電去年大虧千億以上，在10月同樣迫切需要調漲電價時，卻宣告不漲，這個壓力鍋巧合的一路延到總統大選選後炸鍋，民眾感受上一定會不好，再者，去年台灣實質總薪資-1.04%，為7年來首見負成長，整體而言，論情論理，在這個時間點調漲電價，引發的民怨與爭議確實非同小可。