特企／經典IP《劍俠世界：起源》玩家見面會　重溫當年回憶與感動

宋金戰場 戰火再次敲響
《劍俠》系列IP首次面世距今，已超過20年光陰，而《劍俠世界：起源》除了是西山居所開發的最新手遊，也是劍俠系列IP 20幾年的傳承之作，遊戲內容更是完全復刻了《劍俠情緣》系列的玩法，還原網遊時代的特色設定，經典的音樂、畫風，更是讓老玩家們充滿著濃濃的懷舊感。
「劍俠世界：起源2024玩家見面會」現場，就像是走進了時光隧道，經典的遊戲角色立牌以及充滿回憶殺的開場動畫，將玩家重新帶回到那個最初的劍俠世界之中。活動現場甚至還有當年的玩家結伴報名，現場氣氛熱烙，好比許久不見的朋友再次見面一般。許多玩家在一進入遊戲之後，看到熟悉的門派、介面，以及回憶滿滿的特色系統，興奮之情溢於言表，體驗的過程中還不時招呼同伴組隊挑戰副本，或是成立家族、幫會，約定《劍俠世界：起源》正式開啟之後，再戰江湖。
遊戲體驗活動最高潮，莫過於「宋金戰場」正式敲響的那一刻，做為《劍俠》系列IP最經典的玩法，「宋金戰場」除了是玩家們為各自陣營奮戰到底的戰場之外，更是裝載著許多人的血淚與回憶。當活動現場充斥著喊殺聲之時，許多玩家紛紛表示「當年的回憶通通都回來了」、「難忘的時刻，這才是我們要的江湖」，就連初次體驗劍俠系列的玩家也感受到「宋金戰場」的熱血與激情。
《劍俠世界：起源》精英封測 3/21正式報名
遊戲官方VNGGames維技遊戲為了本次玩家見面會，煞費苦心，在引導玩家盡情體驗遊戲內容外，也針對參與的玩家提供《劍俠世界：起源》限量毛巾、環保提袋做為見面禮，活動當天更是透過「劍俠辭典有獎徵答」的方式，不定時發放遊戲OB高級虛寶給現場玩家。
「劍俠辭典」為《劍俠世界：起源》每日必做活動，玩家在遊戲中透過答題的方式，便可獲得大量經驗值，是快速升級衝等的秘訣之一。活動現場則是將「劍俠辭典」中的題目以有獎徵答的方式與玩家互動，在主持人機智幽默的帶領之下，玩家們爭先恐後舉手搶答，除了表示自己就是「劍俠通」之外，更是展現對限量獎品的渴望。
為使玩家更能充份體驗《劍俠世界：起源》遊戲精髓，遊戲官方更是在體驗帳號中發放大量金幣、元寶，供玩家於商城中購買材料、物資或是外觀時裝，讓玩家在強化自身戰力之時還能兼顧炫麗造型，成為江湖中最酷炫的俠客。而「劍俠世界：起源2024玩家見面會」也在玩家們依依不捨的情懷中進入尾聲，但是熱情不熄、再聚江湖，屬於玩家們的『劍俠世界』現在才要點燃戰火。
遊戲官方特別體恤無法參與見面的的玩家對於《劍俠世界：起源》的渴望，將於3月21日進行《劍俠世界：起源》菁英封測報名，玩家只要參加菁英封測及事前預約並成功創角，都有機會抽中iPhone 15 pro max ，讓你用最好的手機、玩最棒的手遊！還等什麼，菁英封測、事前預約通通衝起來，iPhone 15 pro max、限量稀有座騎「熊派」，陪你一同重回熱血沸騰的《劍俠世界：起源》。
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