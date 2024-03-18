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慘！2023年亞太區PC市場衰退16%　IDC預估今年出貨量成長僅0.4%

▲根據IDC研究指出，傳統PC市場（桌上型電腦、筆記型電腦和工作站）去年出貨量衰退16%，減少到9737萬台。（圖／擷取自Pixabay）
▲根據IDC研究指出，傳統PC市場（桌上型電腦、筆記型電腦和工作站）去年出貨量衰退16%，減少到9737萬台。（圖／擷取自Pixabay）

記者魏妤庭／台北報導

今（2024）年恐是PC產業充滿挑戰的一年，根據IDC研究報告顯示，包含日本及中國的亞太地區，傳統PC市場（桌上型電腦、筆記型電腦和工作站）去年出貨量衰退16%，減少到9737萬台，主要因疫情期間，大部分需求已經得到滿足，且總體經濟持續充滿挑戰，像是通膨及利率的上升，都導致購買力疲弱，預計今年出貨量不會大幅反彈，估傳統PC成長僅0.4%。不過，之後隨著換機需求增加，以及AI技術帶動需求，預計明年有近8%成長。

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根據IDC（國際數據資訊）最新「全球個人運算裝置季度追蹤報告」研究顯示，亞太地區的傳統PC市場，如桌上型電腦、筆記型電腦和工作站，去年出貨量衰退16%，合計起來共9737萬台。並指出，由於需求疲軟和經濟復甦緩慢，預計2024年出貨量不會大幅反彈。

IDC亞太區資深市場分析師Matthew Ong表示，去年由於家用和商用領域對個人運算裝置的整體需求持續下降，亞太地區各季度的出貨量均較去年同期下降，且有鑑於疫情期間大部分需求已經得到滿足，且總體經濟持續充滿挑戰，因此今年上半年，市場參與者面臨高庫存水平，不得不限制出貨以避免通路庫存過剩。

▲IDC國際數據資訊最新「全球個人運算裝置季度追蹤報告」研究顯示，去年出貨衰退16%，今年預估成長僅0.4%，但看好明年可望成長8%。（圖／IDC提供）
▲IDC國際數據資訊最新「全球個人運算裝置季度追蹤報告」研究顯示，去年出貨衰退16%，今年預估成長僅0.4%，但看好明年可望成長8%。（圖／IDC提供）
其中，家用PC市場衰退17%，僅售出4850萬台，桌上型電腦出貨年減22%，而家用筆記型電腦出貨量較去年同期下降15%，通貨膨脹和利率上升導致購買力疲軟，消費者支出重點轉變進一步影響需求。商用PC市場則衰退到14.8%，售出4880萬台，民營企業對IT支出持謹慎態度，在不利的總體經濟條件下，不得不減少訂單或延後PC換機。另疫情驅動的需求放緩，也使專案減少，公部門出貨量低於近年水準。

同時，IDC研究指出，今年亞太地區傳統PC出貨量預計僅成長0.4%，出貨量預計為9780萬台，PC市場在今年上半年保持疲軟，下半年出現成長趨勢，尤其是中國及日本市場。進一步分析原因，中國將因預期的經濟復甦刺激PC購買量，日本則因2019年Windows 7終止支援當時所購買的裝置，預估今年將有一波換機需求。

IDC亞太區資深研究經理Maciek Gornicki指出，雖然今年仍將是PC產業充滿挑戰的一年，但隨著消費者和企業開始更新在疫情期間購買的個人裝置，而AI等新技術以及消費者需求預期反彈、商用更新增加，預計明年會有近8%成長。

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