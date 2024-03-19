綠色企業詩嫚特ESG三箭齊發！2024推動「環保永續」計畫ING

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SPA產業每天開門做生意，面對的是大量消費者，詩嫚特推行「產品永續」計畫，從「環境保護」角度出發，各大門市販售產品外包裝逐漸以通過FSC森林驗證的環保紙材替代，不僅紙材可回收循環再利用並被生物分解，包裝上印製油墨也全數使用環保大豆油墨，能減少接觸揮發性有機化合物，加上大豆油墨具備良好生物降解性，能在自然環境迅速分解，減少對土壤與水源污染；使用後的廢棄空瓶也不浪費，來到詩嫚特門市會發現，目光所及的擴香瓶、蠟燭台及花瓶等，皆為空瓶再利用，賦予廢棄物全新二次生命，真正落實環境保護初衷。
與此同時，詩嫚特內部也響應「世界地球日」，2022年由總公司帶頭執行，午休時段辦公室關燈1小時，在保證公司同仁舒適放鬆的休閒環境外，同時兼顧節電效益。全台詩嫚特門店2015年起陸續導入能源管理系統，透過LED高效能燈源與變頻冷氣，2020年後逐步推動以熱泵取代電熱水器整體用電下降27%，目前評估使用綠電進一步減少碳排，從生活日常做起，一步一腳印保護自然環境， 2016年至今以來省下663.4公噸二氧化碳排放量，若以一座大安森林公園每年的碳吸附量為389噸計算，已省下1.71座大安森林公園的吸碳量。詩嫚特門市現場不主動提供紙袋，透過開發各式環保材質包材與周邊商品，包括不織布環保提袋、麻布材質提袋、保溫瓶、環保餐具組、環保吸管等，提供消費者更多元選擇，邀請大家一起加入環保行列。
詩嫚特長期關注勞工議題，善盡企業「社會責任」用心對待每位同仁。公司內部遵循聯合國2030永續發展目標，在「優值教育」方面，提供良好學習環境與數位學習平台（小嫚學堂），輔助新進同仁更快上手，為員工教育訓練扎下穩健基礎。在「減少不平等」方面，除了固定制度外，員工額外福利取決於個人表現，非單純以資歷判斷，包括員旅補助、服務點數調整、政府公司和你攜手一起養（育兒津貼）、午茶金-寵愛員工 、節慶禮-贈公司產品禮券、生日產品禮券＆禮金、星星點數累點換醫美療程等。詩嫚特重視傾聽員工心聲，規劃員工意見箱廣納建議，歡迎同仁匿名投稿發聲，實踐「和平與正義制度」。