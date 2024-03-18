影／跟大谷翔平有「共通點」！韓國美女全鐘瑞為道奇隊開球引熱議
跟大谷翔平同年同月同日生！大聯盟首爾海外賽，洛杉磯道奇隊昨（17)日與培證英雄隊進行熱身賽，開球嘉賓邀來「韓國影后」全鐘瑞開球，不但日媒，還有美國等世界各地媒體都很關注，全鐘瑞之所以開球，因為她跟大谷翔平同年同月同日生，差點就沒有「義結金蘭」，但大谷翔平比賽前仍專心備戰，並未跟她有任何交集。全鐘瑞過去演過《燃燒烈愛》出道，接著因為電影《聲命線索》榮登百想影后，戲劇作品則有Netflix《紙房子：韓國篇》、《不可能的婚禮》等，身材十分出眾。
記者吳政紘/綜合報導
29歲的全鐘瑞生日為1994年7月5日，與大谷翔平同年同月同日生，是唯一共通點，而大谷翔平這次海外賽則是公布結婚對象，前日本女籃球星田中真美子，是他的老婆，兩人甜蜜出訪韓國，也被認為是「愛相隨」。
全鐘瑞上衣穿上道奇隊全白球衣，加上瑜珈褲引人遐想，而她的好身材一覽無遺，就連球迷也都目不轉睛，道奇隊球星也都對她很好奇，甚至也跟她開心合影。
大谷翔平在日本已經是超級巨星，沒想到韓國也瘋這位「超級球星」，尤其他去年是美聯全壘打王，不管是實力、外型都很受關注。
大谷翔平在球場內外一舉一動都被關注，不管是他代言的跑車，還是相關商品也都大賣，當然粉絲也會追逐他的動向，可說是目前運動圈最火熱的「那個男人」。
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