名家論壇》單厚之／「沒收質詢」或是做賊喊抓賊？

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立法院的總質詢和地方議會不同，很多地方議會的總質詢是排定每個議員的質詢時段，議員在規定時間內要幾點到都隨意，如果議員臨時因故不出席，縣市長和所有官員「抓蝨母相咬」也得乾等。
但立法院則是如果立委不到場，就直接跳下一個委員，立委唱名不到被跳過的戲碼，在各委員會每天都在上演，如果這叫「沒收質詢」，那立法院的委員會每天都在「沒收質詢」。只是因為委員會的質詢機會多，院會的總質詢每會期只有一次，所以立委多半比較看重總質詢，所以才會大發雷霆。
這次事件關鍵的立委是民進黨立委陳亭妃、國民黨羅明才、民進黨立委洪申翰。陳亭妃聲稱自己原本上午11點40分就到場要質詢，但因為韓國瑜要接見外賓，只能下午質詢，所以不得已改書面質詢，她還抱怨即便韓國瑜有事，也可以讓副院長江啟臣主持院會，並為了自己到場的時間和國民黨立委王鴻薇大打口水戰。
但從立法院的會議轉播系統可以清楚看出，王鴻薇當天質詢的時間是11點50分到12點7分，不管陳亭妃當時在哪裡，都不可能在12點前站上質詢台。立法院總質詢期間，閣揆和閣員必須要利用中午休息時間處理公務，所以慣例是質詢只到12點前上台的立委質詢結束就休息。不管陳亭妃當時在不在場，都不可能在上午完成質詢，去牽拖韓國瑜根本毫無道理。
陳亭妃因為另有要務改書面質詢是立委的權力，但因為改得太臨時所以讓後面要質詢的立委措手不及，排在陳亭妃後面的羅明才因為人在立法院外趕不回來，所以也改書面質詢，之後洪申翰和後續一堆的藍綠委就像骨牌一樣，每個都唱名三次不到而無法質詢。
民進黨立委第一時間劍指韓國瑜，說韓國瑜是「沒收質詢」，之後說韓國瑜大可以酌情處理，接著又說是立法院幕僚沒有告知，檢討來檢討去，就是不承認自己有疏失。
根據目前傳出的訊息，立法院議事人員在下午開會前已經通知所有立委陳亭妃改書面質詢，只是沒有告知確切可以質詢的時間。但事實上立院幕僚不可能去預測立委要不要出席質詢、要質詢多久，所以也不可能給出精確的時間。
立委因為前一棒質詢的立委臨時改書面質詢而來不及到場，並非沒有發生過，只是當時影響的人數沒有這麼多，所以沒有引發這麼熱烈的討論。但一般而言，立委總質詢為了避免意外的情況，通常都會提早一人次到兩人次到現場。如果洪申翰能提早一人次到現場，所有的問題都不會發生，但洪申翰沒有做好準備，所以才有後面一連串的問題。而洪申翰身為不分區，卻導致一堆綠委無法質詢，必然會引發同志的不滿，才會做賊喊抓賊，第一時間將矛頭指向韓國瑜。
民進黨團又稱，韓國瑜可以「技術性休息」來維護立委的質詢權，但其實當天韓國瑜已經拖到下午2點33分才宣布開會，其實已經是在技術性等羅明才了，實在拖不下去才宣布開會，讓羅明才改書面質詢。試問，既然韓國瑜沒有技術性休息幫羅明才，又有什麼道理要為洪申翰技術性休息？如果韓國瑜一開始就為了等羅明才，延後10分鐘才宣布開會，民進黨立委又會怎麼說？
這次事件的本質，其實是個別綠委的失誤、失職，但民進黨團卻膝反射式的把它變成藍綠對決，認為只要嘲弄韓國瑜就必然能得分，但隨著相關訊息逐漸釐清，輿論和網路風向顯然都不在民進黨團這一邊。經此一役之後，民進黨該認真思考，韓國瑜還是不是民進黨的提款機，過去的模式是否還能夠繼續？
●作者：單厚之／資深媒體人
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