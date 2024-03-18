剛和江宏傑和解！福原愛玩變裝秀回春 中國社長免息借3億力挺
日本桌球好手福原愛和江宏傑2021年離婚，為權益打了3年國際官司，近日雙方宣告和解，福原愛日前現身記者會向大眾道歉，表示願意與江宏傑合作，一起盡到該負起的責任，這場離婚世紀大戰終於落幕，福原愛揮別家庭風波的陰霾，放下記者會的嚴肅面孔，昨（17）日在小紅書社群平台上演穿搭變裝秀，開心要粉絲幫她挑選洋裝。
記者江芷稜／綜合報導
福原愛因不倫戀重創形象，加上離婚時態度強硬，讓她痛失台灣、日本市場，飽受媒體批評，選擇在中國市場重新開始，分享愛用的美妝品、飾品，希望能有帶貨能力，靠直播圈粉賺錢，可惜中國粉絲嘴上說愛她，卻沒有以實際行動力挺，福原愛首場直播累積70萬人收看，卻只有2.4萬元人民幣（約10.6萬元台幣）的銷售成績，買氣並不旺。
但她沒有停下事業的腳步，在小紅書發文大秀自己的日常穿搭，詢問粉絲哪一套比較適合，只見福原愛換上3套洋裝，分別為氣質滿分的白色洋裝、青春洋溢的薄荷綠洋裝與短背心配牛仔褲的學生穿搭，她對著鏡頭恣意擺拍，心情看起來很不錯，就像18歲少女一般，網友也很捧場，讚美她越來越像少女，很有春天的感覺，追問衣服哪裡可以買，要幫她衝一波買氣。
日本媒體《女性自身》則報導，福原愛即使官司纏身，感情、事業都不匱乏，和江宏傑打跨國官司時，身邊都有戀人「橫濱男」相陪，生活過得還不錯。此外，福原愛背後還有一位中國經營市場行銷公司的社長S先生撐腰，提供她3億日幣（約6470萬元台幣）無息貸款，因此直播帶貨成績差也不影響她過著豪奢生活。
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